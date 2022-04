1135 Neuinfektionen im Kreis

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises hat am Montag 1135 Neuinfektionen (Freitag: 861) mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: Montag, 4. April, 7.30 Uhr). Die Inzidenz im Kreis liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1273,2 (Freitag: 1755,9). Die Hospitalisierungsinzidenz betrug in Hessen am Montag 6,32 (Freitag: 7,53). Im Lahn-Dill-Kreis haben sich seit dem Corona-Ausbruch 60 294 Menschen mit dem Virus angesteckt. 297 Personen sind in Verbindung mit dem Virus verstorben. 54 763 Menschen gelten als genesen. 94 528 Menschen konnten bisher aus der Quarantäne entlassen werden. Derzeit befinden sich 71 Kontaktpersonen in Quarantäne. Im Klinikum Wetzlar werden 24 nachweislich Covid-19-Kranke stationär behandelt. Im Klinikum Dillenburg werden sieben nachweislich an Covid-19 Erkrankte stationär behandelt.