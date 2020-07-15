Mittwoch, 15.07.2020 - 07:30
5 min
"1500 Arbeitsplätze fallen in der Region Lahn-Dill weg"
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
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IHK-PRÄSIDENT EBERHARD FLAMMER
Der Biedenkopfer Unternehmer Eberhard Flammer (67) ist seit 2014 Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill. Flammer ist Geschäftsführer der Elkamet Kunststofftechnik GmbH in Biedenkopf, das Unternehmen hat rund 850 Beschäftigte.
Die IHK Lahn-Dill vertritt in ihrem Bezirk (Lahn-Dill-Kreis, Altkreis Biedenkopf sowie die Gemeinden Biebertal und Wettenberg im Landkreis Gießen) die Interessen von rund 23 000 Mitgliedsunternehmen.
Seit 2018 ist Flammer auch Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages (HIHK) mit Sitz in Wiesbaden. Der HIHK vertritt rund 400 000 Unternehmen mit rund 1,8 Mio. Beschäftigten in Hessen.
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