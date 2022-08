16. Dillenburger Weinfest am Wochenende im Hofgarten

Längst hat auch die Jugend das Dillenburger Weinfest für sich entdeckt. Archivfoto: Helmut Blecher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Ein Glas Wein und Zeit mit Freunden, kombiniert mit Livemusik und Speisen - das bietet das 16. Dillenburger Weinfest am Freitag und Samstag, 5. und 6. August, im Hofgarten. Veranstalter ist der Förderkreis.

Im Ausschank sind Weine und Sekte aus Rheinhessen, dem Rheingau und der Pfalz. Kredenzt werden sie von Familie Schneider von "Der-Die-Das" (zusammen mit der Winzergenossenschaft Kallstadt), die Familie Wykipil vom "Schwarzen Adler" (zusammen mit Karl-Werner Faust) sowie dem Weingut Weinbach aus Ober-Flörsheim. Weingläser zum Preis von 3 Euro dienen der Teilrefinanzierung des Festes. Wer bereits Gläser der Dillenburger Weinfestreihe besitzen, kann diese mitbringen.

Familie Alde aus Nanzenbach bietet an ihrer "Hexenküche" Diverses vom Grill. Die Familie Ortmann vom Biergarten im Hofgarten versorgt Biertrinker. Auch der Förderkreis betreibt erstmals einen eigenen Stand. Für Musik sorgen Anita Vidovic und Entertainer Frank Mignon als Duo "City Rhythm", am Samstag mit Christoph Heftrig am Saxofon als Trio.

Fotos Längst hat auch die Jugend das Dillenburger Weinfest für sich entdeckt. Archivfoto: Helmut Blecher Treffpunkt nicht nur für Freunde von Rebensaft: Am Wochenende ist in Dillenburg wieder Weinfest. Archivfoto: Katrin Weber 2