17-Jähriger bedroht 22-Jährigen mit einem Messer

Symbolbild: Oliver Berg/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Wie erst am Montag bekannt geworden ist, ist vor zehn Tagen ein 22 Jahre alter Mann aus Herborn in einem Regionalzug nach Herborn mit einem Messer bedroht worden. Nun hat die Bundespolizei ein Strafverfahren gegen den 17 Jahre alten Tatverdächtigen eingeleitet. Wie Ibrahim Aras, Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Kassel, mitteilte, ist es am 16. Oktober gegen 23 Uhr zu dem Vorfall gekommen.

16-jährige Dillenburgerin

ist Zeugin des Geschehens

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei habe sich der 22-Jährige an der Lautstärke von drei Jugendlichen im Zug gestört gefühlt und diese Gruppe gebeten, etwas leiser zu sein. Daraufhin habe einer der drei ein Messer gezückt und dem 22-Jährigen damit gedroht, sollte er "nicht abhauen". Eine 16-jährige Zeugin aus Dillenburg habe das Geschehen beobachtet. Der 22-Jährige wählte den Notruf und alarmierte die Polizei. Eine Streife konnte die Dreier-Gruppe schließlich vor dem Herborner Bahnhof stellen.

Bei der Durchsuchung des 17 Jahre alten Tatverdächtigen aus Herborn fanden die Beamten ein Messer und beschlagnahmten es. Zuständigkeitshalber, so Aras, sei der Fall nun der Bundespolizei in Kassel übergeben worden.

Bei dem aufgefundenen Messer handelt es sich um ein sogenanntes Einhandmesser, welches gemäß Paragraf 42 a des Waffengesetzes "nicht ohne berechtigtes Interesse in der Öffentlichkeit geführt werden darf", erläuterte der Sprecher. Die Bundespolizei habe gegen den jugendlichen Tatverdächtigen ein Strafverfahren unter anderem wegen Bedrohung eingeleitet.