18-Jährige Eschenburgerin bei Unfall leicht verletzt

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Eine 18 Jahre alte Frau aus einem Ortsteil der Gemeinde Eschenburg ist am Mittwoch um 11 Uhr in Dillenburg mit ihrem weißen Toyota Aygo auf der Bismarckstraße aus Richtung Kino kommend in Richtung Krankenhaus gefahren. Derweil war eine 19-Jährige aus Mittenaar mit einem Dreier-BMW auf der Döngesstraße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Als sie auf diese einbog, übersah sie laut die vorfahrtsberechtigte, von links kommende Toyota-Fahrerin. Der BMW krachte daraufhin in die hintere rechte Fahrzeugseite des weißen Aygo. Der Toyota schleuderte herum und kam an einer Betonmauer an der rechten Straßenseite zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte 18-Jährige ins nahe Krankenhaus. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 3300 Euro.