18-Jähriger meldet Unfall erst spät

DILLENBURG-DONSBACH - Der 18-jährige Fahrer eines grauen Audi A 4 hat am Freitag, 17. Dezember, gegen 17.45 Uhr auf der Landstraße zwischen Donsbach und Uckersdorf die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Dieser fuhr über einen Leitpfosten, durchfuhr die Böschung, schleuderte quer über die Fahrbahn und krachte in die gegenüberliegende Leitplanke. Der Unfallfahrer aus Dillenburg organisierte das Abschleppen des A4, ohne die Polizei von dem Unfall zu informieren. Dies tat er erst am nächsten Tag. Die Sachschäden schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro. Sie ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 27 71-90 70 bei der Polizei Dillenburg zu melden.