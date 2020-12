183 Päckchen für bedürftige Kinder

ADRA-Paketaktion "Kinder helfen Kindern": Mützen, Schals, Handschuhe, Schreibutensilien, Kuscheltiere und andere nützliche Utensilien füllen 183 Päckchen. Foto: ADRA Dillenburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Seit 1999 transportiert die Hilfsorganisation ADRA mit der Aktion "Kinder helfen Kindern" jedes Jahr zehntausende Geschenkpakete in osteuropäische Länder - 2020 also zum 21. Mal.

In Dillenburg haben fleißige Helfer das ganze Jahr über Vorbereitungen getroffen, damit im November die Päckchen gefüllt werden konnten. In 183 genormte Päckchen wurden Mützen, Schals, Handschuhe, Schreibutensilien, Kuscheltiere und andere nützliche Utensilien gepackt, und in die Lücken kamen dann noch Süßigkeiten.

Spenden decken die Kosten für den Transport. ADRA ist die Entwicklungshilfe der Freikirche Siebenten-Tags-Adventisten und Mitglied bei "Aktion Deutschland hilft".

Info: www.kinder-helfen-kindern.org.