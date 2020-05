194 Kurse der VHS sind von Corona betroffen

Jetzt teilen:

DILLENBURG/WETZLAR - 194 Kurse der Lahn-Dill-Akademie, also der Kreis-Volkshochschule, sind bislang von der Corona-Krise betroffen und müssen deshalb ausfallen beziehungsweise sind, so der Großteil, unterbrochen worden. Fürs erste Halbjahr 2020 hatte die VHS insgesamt 1039 Kurse geplant. Das berichtete Nadine Maihack-Stanzel, die pädagogische Leiterin der VHS, am Dienstag in der Sitzung des Kreistags-Schulausschusses in Wetzlar.

Der Präsenzlehrbetrieb sei komplett eingestellt worden, es würden nur einzelne Kurse online angeboten, zum Beispiel Sportkurse wie Yogilatis.

Andere Kurse seien mittlerweile seit über sechs Wochen ausgefallen. „Diese vielen Termine können wir nicht mehr nachholen“, sagte die pädagogische Leiterin. Und: „Die bisherigen Kursstunden werden normal abgerechnet, alle anderen Gebühren werden wir gutschreiben.“

Wie hoch die Einnahmeverluste für die Lahn-Dill-Akademie bislang sind, konnte sie noch nicht sagen. Zu den Folgen für die Kursleiter: Es seien ausschließlich Honorarkräfte, keine festangestellten Mitarbeiter. Die meisten hätten noch einen normalen Job.

Seit anderthalb Wochen dürfe die VHS eigentlich wieder Kurse unter bestimmten Voraussetzungen anbieten (maximal 15 Teilnehmer unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzvorschriften), aber: Viele Räume im Dillenburger VHS-Gebäude seien dafür nicht groß genug. Maihack-Stanzel: „Wir erstellen jetzt ein Konzept und bereiten die Räume in unserem Haus in Dillenburg vor, damit wir zunächst mit einer geringeren Teilnehmerzahl wieder einsteigen können.“