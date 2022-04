2. - 7. Mai: Wo im Dillgebiet geimpft wird

Jetzt teilen:

DILLENBURG/HAIGER/HERBORN - Die Corona-Lage ist angespannt. Das Robert-Koch-Institut, das Bundesgesundheitsministerium und weitere führende Experten aus Medizin und Wissenschaft raten eindringlich dazu, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, um nicht an Covid-19 zu erkranken - oder zumindest nicht so schlimm.

In der kommenden Woche Station gibt es im ehemaligen Dillkreis eine Sonder-Impfaktion in einer Arztpraxis: am Donnerstag, 5. Mai, von 8 bis 12 und 15 bis 18 Uhr in der Allgemeinarztpraxis Schwehn und Sommer in Eibelshausen, Berliner Straße 1.

Das Deutsche Rote Kreuz betreibt in einer Gewerbehalle im Herborner Gewerbegebiet "In der unteren Au" (früher "Dänisches Bettenlager") eine Impfambulanz für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Geöffnet ist sie montags bis samstags jeweils von 10 bis 18 Uhr. Terminvereinbarungen sind nicht notwendig. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis wie zum Beispiel Personalausweis, Führerschein oder Reisepass, die Krankenkassenkarte und - sofern vorhanden - der gelbe Impfpass.

Ein mobiles Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes macht erst wieder Station am Donnerstag, 12. Mai, von 9.30 bis 15 Uhr im Bürgerhaus Eisemroth.