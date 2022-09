20 Teams treten fürs Klima in die Pedale und sparen CO2

Gemeinsame Siegerehrung vor der Villa Grün: Die Bestplatzierten des "Stadtradelns" in Haiger und Dillenburg haben ein Dankeschön fürs Mitmachen bekommen. Foto: Stadt Dillenburg

DILLENBURG/HAIGER - "Für ein gutes Klima in die Pedale treten" - beim "Stadtradeln" haben in Dillenburg und Haiger 295 Fahrradfahrer neun Tonnen CO2 eingespart. Nun sind die Bestplatzierten gewürdigt worden.

In der Villa Grün auf dem Dillenburger Schlossberg haben Haigers Erster Stadtrat Helmut Schneider und Dillenburgs Bürgermeister Michael Lotz (beide CDU) sowie Landrat Wolfgang Schuster (SPD) Urkunden und Preise an die Gewinner übergeben.

Schuster wies in seinem Grußwort auf die Bedeutung der Aktion hin: Es gehe letztendlich darum, das Thema "Radverkehr" im öffentlichen Diskurs präsenter zu machen.

In den beiden Dillkreis-Städten machten 20 Teams und 295 Einzelpersonen mit. Unter dem Strich kamen in dem Aktionszeitraum von drei Wochen im Sommer 57.595 Kilometer zusammen. In Dillenburg unterstützten die Radverkehrsbeauftragten Ernst-Walter Schramm und Regina Eckhardt das "Stadtradeln", in Haiger Robin Simig (Fachdienst Sport, Kultur, Jugend und Tourismus) sowie Radwegebeauftragter Jörg Reck.

Stadtrat Helmut Schneider überreichte an Michael Neuel einen Sonderpreis: Der Zehnjährige hatte an der Eröffnungstour am 2. Juli teilgenommen und die 25 Kilometer mit einem Fahrrad ohne E-Motor gemeistert.

Die weiteren Haigerer Platzierungen bei den Damen: 1. Claudia Kring (861 Kilometer), 2. Uta Gabrikowski (656 Kilometer) und 3. Monika Müller (545 Kilometer). Die Ergebnisse bei den Herren: 1. Thomas Schneider (1.453 Kilometer), 2. Alexander Jost (640 Kilometer) und 3. Titus Weiß (626 Kilometer).

In Dillenburg ehrte Bürgermeister Michael Lotz die Bestplatzierten. Bei den Damen waren dies: 1. Paula Weg (901,6 Kilometer), 2. Ulrike Bellersheim (823,1 Kilometer) und 3. Adele Fray (612,7 Kilometer). Die Herren: 1. Karl-Heinz Enners (1.404,6 Kilometer), 2. Rolf Nix (1.003,8 Kilometer) und 3. Frank Schuhmacher (756,4 Kilometer).

Auch auf der Kurzstrecke bewusst aufs Auto verzichtet

Außerdem prämierte Dillenburg auch all jene Teilnehmender, die die meisten Fahrten absolviert und damit auch auf Kurzstrecken bewusst auf das Auto verzichtet haben: 1. Helen Förster (52 Fahrten), 2. Katharina Weber (48 Fahrten) und 3. Hardy Zöllner (39 Fahrten).