23 Autofahrer verstoßen gegen Tempo 30

DILLENBURG - Der Spitzenreiter fuhr 24 Kilometer pro Stunde (km/h) schneller, als dort erlaubt ist: Die Polizei hat am Mittwoch in der Tempo-30-Zone in Höhe der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg den Verkehr kontrolliert.

Zwischen 13.45 und 14.45 Uhr hatten die Beamten ihre Messtechnik aufgebaut, nahmen Schnellfahrer ins Visier und stoppten diejenigen, die zu flott waren, auf dem Parkplatz der Sporthalle, um sie mit ihrem Verstoß direkt zu konfrontieren. 23 Fahrer hielten sich nicht ans Tempolimit, lagen zwischen 9 und 20 km/h darüber. Sie müssen Verwarnungsgelder zwischen 15 und 35 Euro bezahlen.

Ein Autofahrer hat noch mehr Gas gegeben und wurde mit 54 km/h gemessen. Auf ihn kommt ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg zu.

Auf einen 64-jährigen Mann aus Dillenburg kommt ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz zu. Obwohl er seit sieben Jahre in Deutschland lebt, hatte er seinen in einem osteuropäischen Land zugelassenen Wagen noch nicht umgemeldet.

Für einen 18-jährigen Fahranfänger, der erst vier Wochen im Besitz seiner Fahrerlaubnis ist, endete die Kontrolle mit einer Blutentnahme. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Schüler unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. In seinem Auto entdeckten die Polizisten zudem geringe Mengen an Marihuana. Im Anschluss an die Blutentnahme durfte er die Wache wieder verlassen. Er wird sich wegen seiner Drogenfahrt und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Zudem informieren die Ordnungshüter die Führerscheinstelle.