264 Infizierte im Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG (red). Im Lahn-Dill-Kreis sind nach Angaben des Gesundheitsamtes bis jetzt 264 Corona-Infektionen bestätigt. In der am 7. April veröffentlichten Meldung von 266 Infizierten, waren zwei Patienten enthalten, die im Nachgang doch negativ getestet wurden.

Sechs Menschen sind an einer Infektion verstorben. Zu den bereits bekannten Fällen zählen nun auch ein 80-jähriger Mann und eine 97-jährige Frau. Beide hatten Vorerkrankungen. Sie waren Bewohner des bereits betroffenen Pflegeheims des DRK in Herborn. 574 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, 88 infizierte Personen gelten als genesen und wurden aus der Quarantäne entlassen. Die Zahlen beziehen sich auf Dienstag, 7. April, 10 Uhr.