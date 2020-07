28 schaffen ihre Abschlüsse

Die Klasse 11FA04 der Berufsfachschule für Sozialpädagogik und -pflege. Foto: Gewerbliche Schulen

Dillenburg (red). 28 Schüler haben die Berufsfachschule für Sozialpädagogik und Sozialpflege erfolgreich abgeschlossen und ihre Zeugnisse erhalten. Ein erfolgreiches Beispiel für besondere gute Arbeitshaltung, Fleiß und Erfolg ist die Klassenbeste Bayan Sadoun mit einem Notendurchschnitt von 1,6. Vor drei Jahren war sie als Geflüchtete nach Deutschland gekommen. In dieser kurzen Zeit hat Bayan Sadoun sogar zwei Schulabschlüsse erreicht, denn zuvor hatte sie das Sprachförderprogramm InteA an den Gewerblichen Schulen absolviert und nach zwei Jahren den Hauptschulabschluss erworben. Die Berufsfachschule für Sozialpädagogik und Sozialpflege bereitet die Schüler auf den Realschulabschluss vor und bietet in vierzehn Lernfeldern eine berufliche Grundbildung im Bereich der Arbeit mit Kindern, Senioren, gehandicapten Menschen und der pflegerischen Grundlagen unter anderem zur Vorbereitung auf einen Beruf in der Alten- und Krankenpflege.