310 000 Euro für die Sportvereine

FÖRDERUNG 2021 Das jährliche Budget für die Sportförderung liegt seit 2018 bei 300 000 Euro. Durch nicht abgerufene Mittel vergangener Jahre konnten 2021 sogar 310 163 Euro bereitgestellt werden. Vereinseigene Turnhallen: 20 107 Euro Förderung des Leistungssports: 12 350 Euro Zuschuss Sportkreis Lahn-Dill: 12 000 Euro Zuschüsse an Versehrtensportgemeinschaften: 2400 Euro Jugendsportförderung: 118 011 Euro Zuschüsse für vereinseigenen Sportstättenbau (Neu-/Umbau/Sanierung): 144 965 Euro Sonstiges: 330 Euro

WETZLAR/DILLENBURG - Der Lahn-Dill-Kreis konnte seine Sportvereine im Jahr 2021 mit insgesamt 310 162 Euro unterstützen. "Das freut uns sehr. Die pandemiebedingten Einschränkungen wurden durch die Sportvereine verstärkt für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen genutzt", teilt Vize-Landrat und Kreis-Sportdezernent Roland Esch mit. Demnach stieg der Förderbetrag für sogenannte investive Maßnahmen auf 144 965 Euro (2019: 91 040 Euro; 2020: 130 450 Euro). Im Bereich der Jugendsportförderung konnten mit 7,15 Euro pro Kind und Jugendlichen insgesamt 118 000 Euro an 186 Vereine im Lahn-Dill-Kreis ausgezahlt werden.

Kostenlose Hallennutzung kostet zwei Millionen Euro

Das Angebot der kostenlosen Nutzung der Turn- und Sporthallen für die Vereine des Lahn-Dill-Kreises bleibt weiterhin bestehen. Rund zwei Millionen Euro fallen dafür jährlich an, die der Landkreis trägt. Eine Besonderheit im Corona-Jahr 2021: Die kreiseigenen Sporthallen blieben auch in den Sommerferien zur Nutzung geöffnet. "Ziel ist es, die Jugendlichen durch Angebote regelmäßiger sportlicher Aktivitäten sowie Trainingsmöglichkeiten in der Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und dabei gesundheitliche und soziale Aspekte zu berücksichtigen. Durch die Pandemie war dies in der ersten Jahreshälfte kaum möglich. Durch die Öffnung in den Sommerferien konnte so zumindest ein kleiner Teil Wiedergutmachung geleistet werden", sagt Roland Esch.

Antragsberechtigt sind Sportvereine, die ihren Vereinssitz im Gebiet des Lahn-Dill-Kreises (mit Ausnahme des Gebietes der Stadt Wetzlar) haben, dem Landessportbund Hessen angehören, über die Anerkennung der Gemeinnützigkeit verfügen und von den Vereinsmitgliedern einen angemessenen Mitgliedsbeitrag erheben. Dieser soll für Erwachsene grundsätzlich mindestens 2,50 Euro betragen.

Vereine, die aktive Jugendarbeit betreiben, können Anträge auf Jugendförderung im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September eines Jahres über die Online-Vereinsverwaltung des Lahn-Dill-Kreises stellen.