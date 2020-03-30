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Montag, 30.03.2020 - 15:15
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400 Meter weniger Risiko auf der Schelde-Lahn-Straße

Immer wieder war es auf einem 400 Meter langen Abschnitt zwischen Hirzenhain und Oberscheld zu Unfälle gekommen. Das soll sich jetzt ändern, dafür wird die Landesstraße drei Wochen voll gesperrt.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Ab morgen ist die Verbindung zwischen dem Hinterland und dem unteren Dilltal unterbrochen. Die Schelde-Lahn-Straße bekommt auf 400 Meter Länge einen griffigeren Asphaltbelag und deshalb für rund drei Wochen voll gesperrt. Foto: Frank Rademacher

Ab morgen ist die Verbindung zwischen dem Hinterland und dem unteren Dilltal unterbrochen. Die Schelde-Lahn-Straße bekommt auf 400 Meter Länge einen griffigeren Asphaltbelag und deshalb für rund drei Wochen voll gesperrt. Foto: Frank Rademacher

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Ab morgen ist die Verbindung zwischen dem Hinterland und dem unteren Dilltal unterbrochen. Die Schelde-Lahn-Straße bekommt auf 400 Meter Länge einen griffigeren Asphaltbelag und deshalb für rund drei Wochen voll gesperrt. Foto: Frank Rademacher

Ab morgen ist die Verbindung zwischen dem Hinterland und dem unteren Dilltal unterbrochen. Die Schelde-Lahn-Straße bekommt auf 400 Meter Länge einen griffigeren Asphaltbelag und deshalb für rund drei Wochen voll gesperrt. Foto: Frank Rademacher

Ein 40-Tonner war Ende Juni 2017 auf der Schelde-Lahn-Straße in den Graben gerutscht. Solche Unfälle soll es künftig weniger geben. (Foto: Fritsch)

Ein 40-Tonner war Ende Juni 2017 auf der Schelde-Lahn-Straße in den Graben gerutscht. Solche Unfälle soll es künftig weniger geben. (Foto: Fritsch)

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