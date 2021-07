43 haben ihren Abschluss in der Tasche

Lea WerwaiFoto: Goldbachschule

DILLENBURG-FROHNHAUSEN - Am Freitag wurden an der Goldbachschule Frohnhausen in drei aufeinanderfolgenden Veranstaltungen insgesamt 43 Schüler der drei Abschlussklassen entlassen. Den besten Abschluss machte Lea Werwai mit der Traumnote 1,1.

Schulleiter Heiko Bickel verabschiedete dabei wieder einen "reifen Jahrgang" der "Whatsapp-Generation" in den nun folgenden Lebensabschnitt. Dabei stellte er die Frage, ob nun die schönste Zeit des Lebens für die Schüler zu Ende sei oder der Ernst des Lebens folge und kam zu dem Schluss, dass die Wahrheit wohl irgendwo dazwischen läge. Nach einem Rückblick auf die gesamte Schulzeit, die einmal mit Schultüte und Zahnlücke begann, betonte er, dass dieses Ende der Anfang für einen weiteren Schritt im Leben sei. Das Lernen aber, so hob er hervor, sei nie zu Ende - egal ob in weiterführenden Schulen oder in der Ausbildung.

Auch die Klassenlehrer blickten auf eine teilweise bewegte, aber letztlich erfolgreiche Schulzeit ihrer Schülerinnen und Schüler zurück und sprachen ihren Dank auch den Eltern aus, die ihre Kinder während der Schulzeit und vor allem im vergangenen Jahr unter Coronabedingungen in unterschiedlichsten Situationen unterstützt und zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Der gute Rückhalt in der Familie, aber auch die Bedeutung des lebenslangen Lernens kamen in allen Reden zum Ausdruck.

DIE KLASSENBESTEN Klasse 9H: Elijah Becker (1,9), Sinan Arslan (2,1) und Michelle Simon (2,4) Klasse 10R1: Mia Hahnenstein (1,3), Mia Schicker (1,9), Josephine Graf (2,1) und Moritz Klein (2,1), Klasse 10R2: Schulsiegerin Lea Werwai (1,1), Lydia Kuhn (1,5) und André Peter (1,8).

Die Klassen gaben in kurzen Power-Point-Präsentationen einen Einblick in die vergangenen Schuljahre.

Insgesamt händigte Schulleiter Bickel sechs Hauptschulabschlüsse, neun qualifizierende Hauptschulabschlüsse, elf Realschulabschlüsse und 17 qualifizierende Realschulabschlüsse aus.