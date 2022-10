48 Millionen Euro Schulden zwingen Dillenburg zum Sparen

Kassensturz: Was kann sich Dillenburg in Zukunft noch leisten? Diese Frage soll bei den kommenden Haushaltsberatungen der Oranienstadt im Mittelpunkt stehen. Foto: Frank Rademacher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - In dicke Jacken, Schals und Wollpullover gehüllt debattieren 33 Stadtverordnete in der Niederschelder Gemeinschaftshalle über die Haushaltslage der Oranienstadt. Weil Energiesparen das Gebot der Stunde ist, herrschen in der Halle "frische" Temperaturen - mithin der passende Rahmen für das Dauerthema Finanzen.

Fast genau acht Monate hat es gedauert, bis aus dem ersten Beschluss des Dillenburger Stadtparlaments ein behördlich genehmigter Haushalt geworden ist. Am 10. August endete für Bürgermeister Michael Lotz und seine Verwaltung die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung, in der im Wesentlichen nur Geld für Pflichtaufgaben ausgegeben werden kann. Jetzt stehen bereits die nächsten Haushaltsberatungen an - und die dürften nicht leichter ausfallen.

Einen Vorgeschmack gab es am Donnerstagabend, als eigentlich nur die vom Landrat erteilte Genehmigung des Haushalts 2022 zur Kenntnis genommen werden sollte. Das 13 Seiten umfassende Schreiben aus Wetzlar ist aber vor allem wegen der elf Seiten starken Begleitverfügung so umfangreich ausgefallen. Elf Seiten, auf denen Wolfgang Schuster auflistet, wo die finanziellen Probleme der Oranienstadt liegen und wie die in den Griff zu bekommen wären. Christian Jung (Grüne) sah im Schreiben des Landrats eine Bestätigung der Kritikpunkte, die seine Fraktion in den beiden zurückliegenden Etatberatungen vorgebracht hatte. "Wir haben ein Finanzproblem", konstatierte Jung. Dazu sei eine Analyse nötig, was Aufgabe für die kommenden Beratungen sei. Die prognostizierten potenziellen Gewinne in den kommenden Haushaltsjahren - mit denen es gelungen war, einen perspektivischen Ausgleich zu erzielen - basierten auf "sehr, sehr optimistischen" Zahlen und es sei fraglich, ob die realistisch seien.

Stadt hat 48 Millionen Euro Schulden

Lothar Schäfer (SPD) erinnerte an die 48 Millionen Euro Schulden, die einen grenzwertigen Betrag darstellten. "Ist eine Finanzierung der Stadt so überhaupt noch möglich", stellte er die finanziellen Rahmenbedingungen infrage. Zu denen gehörten zu geringe Gewerbesteuer-Einnahmen und zu niedrige Umlagen. Ein Gegenmittel sah Schäfer in einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit.

Die Gewerbeentwicklung sei in Dillenburg in den vergangenen Jahren immer wieder ausgebremst worden, erklärte Kevin Deusing (CDU). Die schwierige Lage sei auch kein Dillenburger Sonderfall. Seine Fraktionskollegin Silke Schumacher forderte an SPD und Grüne gerichtet, wenn diese etwa die Sanierung des Aquarenabades nicht wollten, dann dies auch den Bürgern zu sagen.

Ernst Rauterberg (FDP) sah bislang keine wirklichen Konsolidierungsanstrengungen und forderte von der Verwaltung entsprechende Vorschläge, wie die Finanzlage der Stadt verbessert werden könne.

Diesen schwarzen Peter aber wollte sich der Rathaus-Chef nicht zuschieben lassen. "Sie haben keine Änderungen vorgeschlagen", hielt er dem Liberalen im Rückblick auf die vergangenen Haushaltsberatungen entgegen. "Wir müssten darüber diskutieren, was wir uns leisten wollen", erklärte Lotz und fügte hinzu, dass dies nicht Aufgabe der Verwaltung, sondern die der Politik sei. "Die Politik muss sagen, was anders gemacht werden soll", stellte er klar.

Was die interkommunale Zusammenarbeit angehe, brauche Dillenburg keine Nachhilfe. Da sei die Stadt bereits gut aufgestellt. Dass in diesem Bereich nicht noch mehr passiere, sei in der Vergangenheit an der fehlenden Bereitschaft der anderen Kommunen gescheitert. Mit Blick auf die kritisch betrachteten Investitionen in Großprojekte, verwies der Bürgermeister darauf, dass es hier kein einheitliches Bild gebe. Den von allen Fraktionen gewollten Jugendpark "können wir uns eigentlich auch nicht leisten", mahnte Lotz. Das Projekt, für das die Stadtverordneten zuvor die Planungsleistungen einstimmig in Auftrag gegeben hatten, ist mit Kosten von rund 600.000 Euro kalkuliert.

"Wir machen alles. Vielleicht können wir nicht alles", gab der Rathaus-Chef den Stadtverordneten mit auf den Weg, sich Gedanken über die im Leitbild der Stadt festgelegten Ziele zu machen. "Darüber müssten wir reden. Diese Diskussionen finden nicht statt", hielt Lotz den Kommunalpolitikern vor.

Lesen Sie auch: Stirbt Mundart aus? Ein Blick nach Mittelhessen

Zugleich kündigte er an, einem Antrag der Grünen nachzukommen und aufzuzeigen, welches zusätzliche Personal die Stadt eigentlich benötige. Auch werde die Verwaltung darlegen, welche Investitionen nötig wären und wie viel Geld dafür fehle. Und es werde Vorschläge mit möglichen Kürzungen geben. Wo gespart werden soll, muss aber am Ende das Parlament entscheiden.