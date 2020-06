4,9 Millionen für Kreisstraßen

Geplante Maßnahmen: Neubau eines Kreisverkehrs an der B 255 bei Herborn-Hörbach; Sanierung des Flutgrabens an der Kreisstraße 77 bei Mademühlen; Erneuerung der Fahrbahn der K 71 bei Schönbach; Erneuerung der Fahrbahn der K 30 zwischen Hirzenhain und der Kreisgrenze zum Landkreis Marburg-Biedenkopf; Erneuerung der Fahrbahn an der Kreuzung der Kreisstraßen 55 und 54 bei Tringenstein; Erneuerung des Rad- und Gehweges an der K 828 bei Albshausen; Sanierung der Stützmauer an der Ortsdurchfahrt in Donsbach; Erneuerung der Unterführung der Dietzhölze an der K 7 und Erneuerung der Fahrbahn der Ortsdurchfahrt von Steinbach.

Bereits begonnene Arbeiten, die 2020 fortgesetzt werden: Die Sanierung der Straßendecke bei der K 48 in Dillenburg in Richtung L 3044 Richtung Frohnhausen und in Ehringshausen die Sanierung der denkmalgeschützten Brücke der K 64 über die Dill in Dillheim mit Bauvorbereitungen.