50 000 Euro für neue Turngeräte in der Nassau-Oranien-Halle

Große Freude über die neue Sportgeräte-Ausstattung für die Nassau-Oranien-Halle in Dillenburg (von links): Stefan Heußner (Wilhelm-von-Oranien-Schule), Tim Steininger (Johann-von-Nassau-Schule), Martin Hinterlang (WvO), Bernd Peter (Förderverein "Wilhelms Freunde"), Rico Kleiner (Lahn-Dill-Kreis) und Ingo Lehmann ("Wilhelms Freunde") Foto: Nico Hartung

DILLENBURG - Während der Corona-Pandemie ist an Dillenburgs Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) im Hintergrund fleißig am Neustart für den Schulsport gebastelt worden. So durfte sich die Fachschaft Sport zu Beginn des zweiten Halbjahres über die Anschaffung neuer und hochwertiger Turngeräten freuen.

Kästen, Matten, Schwebebalken, Sprungtische und mehr: Über 60 neue Sportmaterialien haben den Weg in die Nassau-Oranien-Halle gefunden und sind von den Sportlehrern der WvO in einer gemeinsamen Aktion zusammengebaut und verstaut worden. Der Gesamtwert der Bestellung beläuft sich auf über 50 000 Euro. Sie hätten teilweise mit Geräten zu tun, die dem Schulsportstandard nicht mehr entsprachen, sagt WvO-Schulsportleiter Stefan Heußner.

Erstaussattung von 1987 war zuletzt noch im Einsatz

"Wir haben bis vor Kurzem noch mit der Erstausstattung der Halle von 1987 gearbeitet, die über die Jahre nur bruchstückhaft ergänzt worden ist." Da nun das Schließsystem der Halle ausgetauscht worden sei, komme die Investition zum richtigen Zeitpunkt.

Bereitgestellt wurde das Geld zur Hälfte von der WvO mit Hilfe ihres Fördervereins "Wilhelms Freunde" um den Vorsitzenden Bernd Peter und Kassierer Ingo Lehmann, zum anderen vom Lahn-Dill-Kreis. Genutzt werden viele der neuen Gerätschaften vom Dillenburger Gymnasium, der benachbarten Johann-von-Nassau-Schule sowie den umliegenden Vereinen.