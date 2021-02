50 Aussteller präsentieren 100 Berufe

Zum dritten Mal startet die IHK Lahn-Dill eine virtuelle Ausbildungsmesse. Screenshot: Anna-Lena Fischer

DILLENBURG/WETZLAR/BIEDENKOPF - Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill startet am Freitag, 19. Februar, ab 8 Uhr, eine virtuelle Ausbildungs- und Studienmesse. Es ist die dritte, in der sich Schüler während eines virtuellen Rundganges durch die IHK in Dillenburg informieren können. 50 Aussteller mit mehr als hundert Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen präsentieren sich über einen Link auf www.ausbildung-lahndill.de. Die Messe ist im Internet ein Jahr lang geöffnet und bietet damit auch Nachzüglern und Quereinsteigern Informationsmöglichkeiten.

"Wir müssen den Schulabgängern der nächsten Jahre die Chance geben, Arbeitgeber der Region kennenzulernen und Kontakte in diese Betriebe knüpfen zu können", sagt der Hauptgeschäftsführer der IHK Lahn Dill, Burghard Loewe. Dabei können junge Menschen nicht nur Fragen an die Betriebe vor Ort stellen sowie per Video Ausbilder und Azubis kennenlernen. Wer wissen will, wie die Produktionshalle oder die Werkstatt des Wunschbetriebes aussieht, kann auf Nachfrage an einer virtuellen Werksbesichtigung teilnehmen.

Zwei Angebote verzeichnen bislang 10 500 Besucher

"Unser primäres Ziel ist es, möglichst allen Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz in einem IHK-Beruf suchen, ein Angebot unterbreiten zu können", erläutert Loewe. Die IHK habe daher zudem eine Berufsorientierungs-Hotline für Eltern, Schüler und Betriebe eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0 64 61-95 95 14 90 stehen IHK-Experten montags bis freitags, von 8 Uhr bis 16 Uhr, Rede und Antwort. Zusätzlich geben Azubis auf Wunsch Einblicke in ihr Leben, ihren Arbeitsalltag und zeigen die Chancen in der Region auf.

IHK-Präsident Eberhard Flammer wird sich mit einer Videobotschaft an die ausbildenden Betriebe, die Jugendlichen und ihre Eltern wenden.

Die erste virtuelle Ausbildungs- und Studienmesse in der Hinterlandhalle in Dautphe hat seit dem Start am 24. Juni 2020 knapp 7000 Besucher mit fast 40 000 Standortaufrufen verzeichnet. Die virtuelle Messe in der Wetzlarer Stadthalle hat seit ihrem Start am 11. September gut 3500 Besucher mit knapp 20 000 Standortaufrufen gezählt.