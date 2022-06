50 Jahre verheiratet: Marianne und Ulrich Mai

Ulrich und Marianne Mai haben auch nach 50 gemeinsamen Ehejahren noch Lust auf neue Aufgaben und gemeinsame Entdeckungen. Foto: Helmut Blecher

DILLENBURG - Eine Paris-Reise, die Marianne Böttcher und Ulrich Mai unabhängig voneinander im März 1972 angetreten hatten, brachte sie einander näher. Die Stadt der Liebe muss auf Marianne, damals 27 Jahre alt, und Ulrich, zwei Jahre älter, wohl als Motivation gewirkt haben, um zukünftig gemeinsam durchs Leben zu gehen. Noch im gleichen Jahr wurde geheiratet. Am Sonntag, 26. Juni, feiert das Paar Goldhochzeit.

Die Mais zogen nach der Eheschließung in Mariannes Elternhaus in Dillenburg ein. Während der gebürtige Eschweger in Marburg vor dem Abschluss als Anglist stand, war Marianne Mai als Bankkauffrau bei der Volksbank in Herborn tätig.

Das Familienglück war perfekt, als Tochter Christine zur Welt kam. Marianne Mai gab ihren Job auf, um sich ganz der Erziehung ihres Kindes zu widmen. Aus Christine wurde zunächst eine erfolgreiche Journalistin bei der Financial Times, bevor sie schließlich bei der EU-Kommission in Brüssel ihre Berufung fand. Mutter Marianne engagierte sich über Familie und Haushalt hinaus ehrenamtlich im Vorstand des DRK. Sie war auch Initiatorin der Dillenburger Tafel. Vom damaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch wurde ihr dafür das Bundesverdienstkreuz überreicht.

Ehrentag wird mit

gutem Essen gefeiert

Die unterschiedlichsten Engagements haben auch Ehemann Ulrich angetrieben, der nach Abschluss seines Studiums eine Stelle als Lehrer an der Wilhelm-von-Oranien-Schule antrat. Seinen Einsatz in Vereinen wie dem Rotary Club und der Deutsch-Englischen Gesellschaft, dessen Vorsitzender er 1993 wurde, würdigte die Stadt mit der Verleihung des Kulturehrenbriefs. Das Faible der Mais für alles Britische mündete in viele Begegnungen und noch mehr Reisen nach England, inklusive der Partnerstadt Hereford.

Heute kann es auch schon mal eine Reise nach Frankreich sein oder ins Saarland, wo das Paar mit der Tochter zur Goldenen Hochzeit in einem Nobel-Hotel weilt und im dazugehörigen Gourmet-Restaurant fürstlich speist. Für Ulrich Mai, der sich als Hobby-Gärtner und Koch betätigt, ist gutes Essen ein Lebenselixier. Zahlreiche Rezepte hat er kreiert, die mittlerweile in vielen anderen Küchen ausprobiert werden.

Das Paar genießt den aktiven Unruhestand, widmet sich weiterhin dem Gemeinsinn. Noch fühlen sich beide fit genug, für neue Herausforderungen und sind gespannt, was das Leben nach 50 Jahren glücklicher Ehe noch zu bieten hat.