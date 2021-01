5000 Euro für eine bessere Bildung von Vorschulkindern

Spendenübergabe (v.l.): Ralph-Uwe Orth von der Sparda-Bank mit Katrin Schwehn vom "Hippy"-Förderprogramm des DRK-Kreisverbands und dessen Vorstandsmitglied Bruno Lehberger. Foto: DRK-Kreisverband Dillkreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Das Familienbildungsprogramm "Hippy" des DRK-Kreisverbandes in Dillenburg hilft Vorschulkindern mit Migrationshintergrund, damit diese einen guten Start in die Schule haben können. Die Abkürzung steht für "Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters". Der englische Name weist auf die Internationalität des Programms hin.

Die Sparda-Bank Hessen unterstützt das Projekt mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro. Übergeben wurde sie von Vorstandsmitglied Rüdiger Orth an die "Hippy"-Koordinatorin Katrin Schwehn und DRK-Geschäftsführer Bruno Lehberger.

Die Familie als frühen

Lernort mehr stärken

In den zurückliegenden zehn Jahren, in denen das DRK "Hippy" bereits im nördlichen Dillkreis anbietet, haben bereits 200 Kinder aus über 17 Nationen von dem Programm profitiert. Und auch in diesem Jahr konnten wieder 20 Mädchen und Jungen mit ihren Familien aufgenommen werden, die nun mit viel Motivation und Spaß dabei sind.

Kerngedanke dieses i

nternationalen Programms ist es, die Familie als frühen Lernort zu stärken. Dies geschieht durch wöchentliche Hausbesuche von geschulten Mitarbeiterinnen bei den teilnehmenden Familien. Diese sogenannten Hausbesucherinnen leiten die Mütter oder andere erwachsene Bezugspersonen an, die dann das speziell entwickelte, altersgerechte Spiel- und Lernmaterial täglich etwa 20 Minuten lang mit ihrem Kind bearbeiten sollten.

Die Sparda-Bank unterstützt in diesem Jahr 700 Projekte verschiedener gemeinnütziger Organisationen mit insgesamt 1,6 Millionen Euro. Das Geld stammt aus Mitteln des Gewinn-Sparvereins.