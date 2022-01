603 Kinder in Sechshelden geimpft

Clown Rudi aus Weilburg kann die Kinder im Kinderimpfzentrum mit seinen Späßen ablenken. Foto: Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG/HAIGER - Ein Clown, der für Ablenkung sorgt, eine Mal-Ecke, in der viele bunte Bilder entstanden sind und vor allem viele dankbare Eltern und Kinder: Das Team der Kinderimpfambulanz kann nach der ersten Woche eine positive Bilanz ziehen. 603 Kinder zwischen fünf und elf Jahren sind von Montag, 3. Januar, bis einschließlich Freitag, 7. Januar, in Haiger-Sechshelden gegen das Coronavirus geimpft worden. Dabei war es egal, ob es die Erst- oder die Zweitimpfung war.

Clown sorgt für Ablenkung bei den Kindern

Es seien keinerlei Schwierigkeiten oder Komplikationen aufgetreten. "Es war eine sehr angenehme und ruhige Atmosphäre für die Kinder. Es waren kein Stress und keine Hektik zu spüren", schilderte Stefan Thielmann, Abteilungsleiter Hilfsorganisationen beim DRK-Kreisverband Dillkreis. Der Kreisverband ist federführend für die Organisation der Impfambulanzen und mobilen Impfteams im Lahn-Dill-Kreis zuständig.

Vor Ort klärten zwei Ärzte die Eltern und ihren Nachwuchs über die speziell niedriger dosierte Kinderimpfung mit dem BioNTech-Impfstoff auf, bevor sie die Mädchen und Jungen impften. "Sicherlich gab es mal das eine oder andere Kind, das Angst vor dem Stich hatte, das hielt sich aber in Grenzen", sagte Thielmann. Dann sorgte der Clown für Ablenkung: Mit lustigen Späßen und Vorführungen schaffte er es, den Kindern die Aufregung zu nehmen und sie zum Lachen zu bringen. Die 15 Minuten Ruhezeit nach der Impfung verbrachten die meisten Kinder in der extra eingerichteten Mal-Ecke. Dort entstanden auch zahlreiche Dankesbilder für die Ärzte und das DRK-Team.

WEITERE TERMINE An folgenden Tagen ist das Impfteam in Wetzlar-Niedergirmes im Nachbarschaftszentrum, Wiesenstraße 4, vor Ort: Freitag, 25. Februar, 12 bis 17 Uhr; Samstag, 26. Februar, 9 bis 16 Uhr; Freitag, 25. März, 12 bis 17 Uhr; Samstag, 26. März, 9 bis 16 Uhr. An folgenden Tagen ist das Impfteam in Ehringshausen in der Volkshalle, Marktstraße 5, vor Ort: Freitag, 14. Januar und 28. Januar, jeweils von 12 bis 19 Uhr; Samstag, 15 Januar und 29. Januar, jeweils von 9 bis 16 Uhr; Montag, 31. Januar, bis Freitag, 4. Februar, jeweils von 11 bis 17 Uhr; Samstag, 5. Februar, von 9 bis 16 Uhr. An folgenden Tagen ist das Impfteam in Braunfels, Haus des Gastes, Fürst-Ferdinand-Straße 4, vor Ort: Freitag, 21. Januar, 12 bis 17 Uhr; Samstag, 22. Januar, 9 bis 16 Uhr; Freitag, 11. Februar, 12 bis 17 Uhr; Samstag, 12. Februar, 9 bis 16 Uhr. An folgenden Tagen ist das Impfteam in Eschenburg-Eibelshausen im Bürgerhaus, Jahnstraße 3, vor Ort: Freitag, 18. Februar, 12 bis 17 Uhr; Samstag, 19. Februar, 9 bis 16 Uhr; Freitag, 11. März, 12 bis 17 Uhr; Samstag, 12. März, 9 bis 16 Uhr.

Ab Mitte Januar geht es mit den Corona-Schutzimpfungen für Fünf- bis Elfjährige in der Volkshalle in Ehringshausen weiter. Die Termine dafür sind ab sofort buchbar unter https://tinyurl.com/mr3kp68c. Kinder dürfen zur Erst- oder Zweitimpfung kommen, die Erstimpfung kann auch bereits an anderer Stelle erfolgt sein, beispielsweise bei einem Kinderarzt.

Thielmann erläuterte, dass bei den kommenden Terminen die Frequenz pro Stunde nach oben angepasst werde, also mehr Impfungen innerhalb einer Stunde möglich sind. Es habe sich in der ersten Woche in Sechshelden gezeigt, dass es weniger Aufklärungsbedarf gebe und bei der Zweitimpfung noch weniger zu erwarten sei.

Alle Jugendlichen und Erwachsenen ab zwölf Jahren können sich weiterhin in den beiden Impfambulanzen im Herkules-Center in Wetzlar, Bahnhofstraße 19, sowie in Herborn gegenüber des Herkules-Baumarktes, Untere Au 8, impfen lassen. Dafür müssen keine Termine vereinbart werden. Beide Impfambulanzen sind montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Unter 30-Jährige erhalten dabei den Impfstoff von BioNTech, alle über 30 Jahren werden mit Moderna geimpft.