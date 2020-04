69 000 Masken für Pflege im Lahn-Dill-Kreis eingetroffen

69 000 OP-Masken aus China sind im Lahn-Dill-Kreis angekommen und werden an Altenpflegeheime, Pflegeheime, die stationären Pflegedienste und den Rettungsdienst verteilt. Foto: Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG (red). Die Gefahrenabwehr des Lahn-Dill-Kreises koordiniert die Verteilung von Corona-Schutzausrüstung im Landkreis. Hier wird beispielsweise die vom Land Hessen zur Verfügung gestellten Schutzausrüstung registriert und verteilt sowie bereits im Vorfeld durch die Gefahrenabwehr bestellte Hilfsmittel auf den Weg gebracht. Wichtigster Abnehmer derzeit: ambulante und stationäre Pflegedienste. In dieser Woche bekam die Gefahrenabwehr Nachschub: 69 000 Masken aus China erreichten den Kreis.

Ärzte und Kliniken haben eigene Versorgungsstruktur

"Es ist wichtig, dass wir mit unseren Mitteln gut haushalten. Schutzausrüstung muss gerecht verteilt werden, um unsere Risikogruppen in Pflegeeinrichtungen zu schützen. Gleichzeitig ist es unsere Pflicht, unser medizinisches und pflegerisches Personal ausreichend zu schützen - ein ständiger Balance-Akt", erklärte Landrat Wolfgang Schuster. Aus diesem Grund habe die Gefahrenabwehr des Landkreises bereits vor Wochen damit begonnen, Schutzkleidung auf Eigeninitiative bei, lokalen Anbietern zu ordern. Lieferengpässe haben eine Auslieferung bislang nicht möglich gemacht.

Am Dienstag kam dann aber die Rückmeldung eines Anbieters, die Erleichterung verschaffte. "Über einen lokalen Partner haben wir OP-Masken in China bestellt. 69 000 Exemplare sind gestern am Flughafen in Frankfurt eingetroffen. Sie sind heute Nachmittag nach Wetzlar geliefert worden und werden jetzt umgehend verteilt, damit wir unsere Altenpflegeheime, Pflegeheime, die stationären Pflegedienste und den Rettungsdienst für die nächste Zeit gut ausstatten können", sagt Schuster weiter. Hausärzte, Fachärzte und Kliniken haben eigene Versorgungsstrukturen und werden aktuell nicht über den Landkreis beliefert.

Durch Eigeninitiative konnte die Gefahrenabwehr des Lahn-Dill-Kreises insgesamt 91 000 OP-Masken ordern. 21 000 dieser Masken wurden durch kooperierende Behörden gespendet, weitere 1000 von einer Privatfirma. Den Großteil machen die 69 000 Masken aus China aus. Die Gefahrenabwehr des Landkreises steht auch weiterhin mit regionalen Partnern in Kontakt, um Schutzausrüstung zu beschaffen.

Weitere Lieferungen werden erwartet. Hierunter auch eine Spende der chinesischen Partnerregion Xuchang. Die gepackten Warenkisten standen bei der Zollkontrolle in der chinesischen Stadt Wuxi und sollten am Mittwoch nach Deutschland geflogen werden. In den Paketen befinden sich 10 000 Einweg-OP-Masken, 1000 N-95-Ventil-Masken, 5000 Paar Handschuhe sowie 300 Schutzanzüge.

Vom Land Hessen wurden aktuell 2000 FFP2-Masken aus Beständen des Katastrophenschutzes den Gesundheitsämtern für schwerwiegende Brennpunkte im Bereich von Altenpflegeheimen zur Verfügung gestellt. Vergangene Woche konnten bereits 41 000 OP-Masken, die vom Land kamen, im Lahn-Dill-Kreis verteilt werden. Hierfür gibt es einen Verteilschlüssel des Landes, welcher bei dem zugewiesenen Material zur Anwendung kommt. Bedarfsmeldungen sind hierfür nicht erforderlich.