70 Christen auf dem ökumenischen Pilgerweg unterwegs

Mit musikalischer Begleitung haben sich rund 70 katholische und evangelische Christen auf den 13. Ökumenischen Pilgerweg begeben. Foto: Uwe Seibert/Dekanat an der Dill

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-FELLERDILLN - Rund 70 katholische und evangelische Christen haben sich zum 13. Ökumenischen Pilgerweg in Fellerdilln getroffen. Gemeinsam haben sie eine rund zehn Kilometer lange Strecke um den Haigerer Stadtteil zurückgelegt; gemeinsam haben sie gegessen, gefeiert und gebetet. Organisiert wurde die Veranstaltung von der katholischen Pfarrgemeinde "Zum Guten Hirten an der Dill" und der Fachstelle Mission und Ökumene des Evangelischen Dekanats an der Dill.

Die Teilnehmer erlebten eine schöne Wanderung und gute ökumenische Gemeinschaft. Das Vorbereitungsteam (Uwe Seibert, Andrea und Frank Satzke, Pater Paulose Chatheli und Regina Koob) hatte den Pilgerweg unter das Thema "Leben teilen" des Katholikentags 2022 gestellt, das unterwegs immer wieder aufgegriffen wurde. Germut Franz hatte die Strecke ausgearbeitet. Musikalisch begleitet wurde die Wanderung von Martin Dressler, Alicja und Martin Thomanek sowie Klaus Breunig-Schüller, der auf dem Weg seine Mandoline erklingen ließ.

Der Pilgerweg begann mit einer Andacht in der evangelischen Kirche in Fellerdilln. Von dort gingen die Wanderer vorbei an der Lucaseiche hoch zum Rastplatz am "Wilgersdorfer Haubergspfad", wo eine Mittagspause stattfand.

Gute Gespräche und ein Impuls zum Abschluss

Von dort ging es auf einem anderen Weg zurück nach Fellerdilln, wo der Pilgerweg am Nachmittag gegen 15.30 Uhr mit einem Abschlussimpuls in der katholischen Kirche "Heilige Engel" endete.

Unterwegs gab es viel Zeit zum Austausch und zum Teilen, es wurde gesungen, gebetet und auch eine Zeit lang geschwiegen. Ein mitgeführtes Pilgerkreuz wurde nach und nach mit Blumen, Blättern und anderen Fundstücken geschmückt.

Am Ende erhielten die Pilger ein kleines Säckchen mit Bohnen, das sie jeden Tag an Glücksmomente erinnern soll. "Wir waren zum ersten Mal dabei" oder "Ich habe überhaupt zum ersten Mal so etwas mitgemacht und muss sagen, es war ein wunderschöner Tag und eine wertvolle Erfahrung für mich", lauteten die Rückmeldungen mehrerer Teilnehmer. Der nächste ökumenische Pilgerweg soll am 2. September 2023 stattfinden.