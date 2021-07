72-Jährige bei Unfall in Dillenburg verletzt

Symbolfoto: K. Rahn/Fotolia

DILLENBURG - Eine Leichtverletzte und 7500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalles am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 39 zwischen Dillenburg und Donsbach.

Eine 72-jährige Fiat-Fahrerin aus Herborn und eine 51 Jahre alte Audi-Fahrerin waren gegen 16.35 Uhr hintereinander in Richtung Donsbach unterwegs. Als die ältere Frau vorne gerade nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, wollte die jüngere Frau hinter hier, so die Polizei, offenbar gerade den Fiat überholen. Dabei stießen die beiden Autos zusammen.

Die 72-Jährige musste mit einer Handverletzung in eine Klinik. Die Ermittler der Polizei in Dillenburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich mit ihnen unter Telefon 0 27 71-90 70 in Verbindung zu setzen.