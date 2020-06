72-Jähriger mit 1,04 Promille bei Dillenburg unterwegs - Unfall

Mit 1,04 Promille hat ein 72-Jähriger bei Dillenburg einen Unfall gebaut: Er krachte mit seinem Mercedes in den Straßengraben. Symbolfoto: Archiv

Dillenburg (red). Am Mittwochmorgen war ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Landesstraße 3362 von Nanzenbach in Richtung Dillenburg unterwegs. In einer Linkskurve geriet er mit seinem grauen ML auf den unbefestigten Seitenstreifen und krachte in den Straßengraben.

Der Daimler wurde stark beschädigt. Die Reparaturkosten schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Die herbeigerufenen Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem 72-Jährigen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,04 Promille.

Der aus einem Dillenburger Stadtteil stammende Mann musste deshalb mit zur Polizeistation. Dort nahm ein Arzt ihm Blut ab.

"Auf den Unfallfahrer kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu", heißt es zu dem Unfall in einer Polizeimeldung vom Mittwoch.