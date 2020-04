87-Jährige widersteht Corona-Betrügern

Symboldfoto: VRM

Dillenburg (red). Die Polizei warnt vor Betrügern, die die derzeitigen Unsicherheiten in der Bevölkerung im Zusammenhang mit der Corona-Krise ausnutzen wollen. In Dillenburg habe eine Frau einem solchen Betrugsversuch standgehalten, meldet sie.

Die 87 Jahre alte Frau habe am Montag gegen 16.10 Uhr einen Anruf einer ihr unbekannten Frau erhalten. Diese habe sich als Mitarbeiterin einer Apotheke ausgegeben und der Seniorin in Aussicht gestellt, dass ein Arzt zu ihr kommen würde, um "in Sachen Corona Gesundheitsüberprüfungen" vorzunehmen. Zudem versprach sie der 87-Jährigen Gutscheine für eine Kur und eine Apotheke.

Die Dillenburgerin ließ sich von dem Lockangebot jedoch nicht beeindrucken und beharrte vehement auf ihrem ablehnenden Standpunkt, sodass die Anruferin das Gespräch schließlich beendete. Die Polizei geht davon aus, dass sie erreichen wollte, dass ein Komplize Zugang zur Wohnung der Seniorin erhält.

Einen weiteren Betrugsversuch gab es am Montag in Brandoberndorf, wo eine Seniorin an ihrer Haustür zwei ihr unbekannte Männer abwimmeln konnte, die sich als Polizisten ausgaben und ein Bußgeld kassieren wollten..