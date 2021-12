900 000 000 Euro - Kreistag beschließt Haushalt

Die Vierer-Koalition aus SPD, Grünen, FWG und FDP im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises hat am Montag einen Doppelhaushalt für die Arbeit der Kreisverwaltung in den nächsten beiden Jahren beschlossen

Jeweils rund 400 Millionen Euro sind für die laufenden Aufgaben der Kreisverwaltung eingeplant. Also unter anderem für 92 Schulen, Gesundheitsamt, Veterinäramt, Altenpflegeschule, für Jugendfreizeiteinrichtungen in Heisterberg und Tringenstein, für Kfz-Zulassungsstellen, für die Organisation der Rettungsdienste, Bearbeitung von Bauanträgen, Unterbringung von Flüchtlingen und so weiter.

Die Hälfte dieser Ausgaben sind für "soziale Leistungen", vor allem für sogenannte Transferaufwendungen, insgesamt 168 Millionen Euro. Das ist Geld, das der Bund bereitstellt und der Kreisverwaltung vor Ort auszahlt, beispielsweise an Hartz-IV- und Grundsicherungsempfänger sowie an Asylbewerber. Weitere etwa 20 Prozent der Ausgaben sind für den Betrieb der 92 Schulen im Kreisgebiet geplant. Rund 70 Millionen Euro pro Jahr sind Personalkosten.

Neben dem Geld für laufende Aufgaben sind im Haushalt auch Investitionen des Lahn-Dill-Kreises gelistet, Geld für Neues beziehungsweise für die Sanierung von Vorhandenem, pro Jahr stehen rund 50 Millionen Euro zu Buche

Etwa 75 Prozent dieser Investitionen fließen in den Schulbau, zum Beispiel für den Neubau der Theodor-Heuss-Berufsschule in Wetzlar. Weiteres Geld will der Kreis in seine Kreisstraßen investieren.

Der Haushaltsplan weist zudem die Einnahmen auf, also das Geld, mit dem die Aufgaben finanziert werden. Über die Hälfte, also mehr als 200 Millionen Euro, stammt von den 23 Städten und Gemeinden im KreisgebietSie zahlen das Geld als Kreis- und Schulumlage.

So wird beispielsweise Aßlar pro Jahr rund 11 Millionen Euro Umlagen an den Kreis zahlen, Dillenburg, Herborn und Haiger je rund 20 Millionen Euro, Solms rund zehn Millionen Euro und Wetzlar rund 40 Millionen Euro.

Die geplante Steigerung der Kreisumlage in Euro: 2021 zahlten die 23 Kommunen insgesamt 120 Millionen Euro Kreisumlage, in den nächsten beiden Jahren sollen es je rund 138 Millionen Euro sein.

Weiteres Geld (insgesamt über 120 Millionen Euro) erhält der Kreis durch Zuweisungen und Zuschüsse hauptsächlich vom Land Hessen, aber auch vom Bund.

Einzige eigene Steuereinnahme des Kreises ist die Jagdsteuer: voraussichtlich rund 100 000 Euro jährlich.