2 min

91-Jährige stirbt in Wetzlar nach ihrer Corona-Impfung

Seit Januar wird auch in Wetzlarer Pflegeheimen geimpft. Am Dienstag ist eine Seniorin im Anschluss an ihre Corona-Impfung gestorben. Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen Impfung und dem Tod der Frau gibt es derzeit nicht.

Von kel/red