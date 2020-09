A 4 drängt Crafter in Leitplanke ab

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Das Einscheren ohne den Sicherheitsabstand nach hinten einzuhalten, hat am Dienstagmorgen 15. September auf der B 277 bei Dillenburg zu einem Unfall geführt. Das teilte die Polizei erst jetzt mit. Gegen 8.55 Uhr war der Fahrer eines weißen VW Crafter auf dem rechten Fahrstreifen von Niederscheld in Richtung Dillenburg unterwegs. Neben ihm fuhr ein schwarzer Audi A4 Kombi. Der Audifahrer beschleunigte und überholte den Crafter. Anschließend scherte er ohne Sicherheitsabstand vor dem Crafter ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog der Fahrer des Lieferwagens nach rechts und prallte in die Leitplanke. Es entstand 2500 Euro Sachschaden.