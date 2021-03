A 45: Lkw drängt weißen Audi ab

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG/HERBORN - Mit dem Schrecken, aber einem kaputten Auto hat eine 25 Jahre alte Frau einen Unfall auf der Autobahn A 45 überstanden. Am Ende einer Baustelle zwischen Dillenburg und Herborn hatte sie ein Lastwagen abgedrängt.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag vergangener Woche, wie die Polizei erst am Mittwoch vermeldete: Gegen 13.50 Uhr fuhr die Frau mit ihrem weißen Audi A 1 auf zweispuriger Strecke am Ende einer Baustelle links neben einem Lkw. Im Bereich der Verschwenkung vom Baustellenbereich zurück auf die regulären Fahrstreifen sei der Laster teilweise ihre Spur geraten, berichtete die 25-Jährige später der Polizei. Die Folge: Die Dillenburgerin zog ihren Audi nach links, woraufhin er gegen die Behelfsleitplanke prallte. Zu einem Kontakt zwischen Lkw und Auto sei es aber nicht gekommen.

Der Laster sei dann weiter in Richtung Gießen/Frankfurt gefahren. Weitere Angaben zu dem Lkw konnte die Frau nicht machen. Den Schaden an ihrem Audi schätzte die Polizei auf 8000 Euro.

Die Autobahnpolizei hofft nun auf Zeugen für den Unfall. Hinweise auf dem fraglichen Laster erbitten die Ermittler in Butzbach unter Telefon 0 60 33-70 43 50 10.