A 45: Polizei entdeckt in Sprinter über 300 Paar Schuhe

Bei der Kontrolle eines Sprinters auf der A 45 hat die Polizei einen sonderbaren Fund gemacht: Sie entdeckte über 300 Schuhe, unbekannter Herkunft ...

Dillenburg (red). Fahnder der Autobahnpolizei Mittelhessen haben bei der Kontrolle eines Mercedes Sprinters auf der Autobahn bei Dillenburg einen interessanten Fund gemacht: Versteckt hinter alten Autoreifen und schrottreifen Fahrrädern fanden sie 19 Müllsäcke. Darin: über 300 Paar teils neue, teils wenig getragene und teils beschädigte Sportschuhe unterschiedlicher Größe und Hersteller, verschiedene vermutlich getragene Kleidungsstücke, eventuell aus Altkleidercontainern sowie sechs noch originalverpackte Kisten mit jeweils sechs Mixern beziehungsweise Ice-Crushern "Mil Germany".

Keine glaubhaften

Angaben zur Herkunft

Die beiden im Kreis Recklinghausen lebenden 23 und 16 Jahre alten Insassen des gestoppten Sprinters machten zur Herkunft nur wenig glaubwürdige Angaben. Die Polizei stellte alles wegen der ungeklärten und nicht nachweisbaren Herkunft und demzufolge nicht feststehender Eigentumsverhältnisse sicher.

Beamte bitten

um Hinweise von Zeugen

Die Fahnder entließen den Fahrer und Beifahrer nach den polizeilichen Maßnahmen. Die Kontrolle des weißen Mercedes Sprinter mit Recklinghäuser Kennzeichen war bereits am Montag, 13. Juli, um 14.30 Uhr auf der A 45 an dem Parkplatz "Am Schlierberg". Die Ermittlungen zur Herkunft dauern an.

Die Beamten fragen: Wer kann sich an das Beladen eines weißen Mercedes Sprinters mit Recklinghäuser Kennzeichen erinnern? Wer vermisst Sportschuhe in größerer Anzahl, oder wer kann Hinweise zur möglichen Herkunft dieser Vielzahl von Schuhen geben? Woher stammen die Kartons mit den Ice-Crushern?

Hinweise zu dem kuriosen Fund erbittet die Autobahnpolizei Mittelhessen unter Telefon 0 60 33-7 04 30.