"A Police Adventure" ist auf der Spur des Geldfälschers

Die Dillenburg Cops und die echten Cops: Die Polizei Mittelhessen ist nicht zum ersten Mal bei dem Filmprojekt der Lebenshilfe Dillenburg dabei. Diesmal standen (von links) Stefan Würz, Matthias Bernhardt, Roland Wellert, Kerstin Müller und Jörg Haffer sowie der Polizei-Diensthund "Nox" zusammen vor der Kamera. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG/HERBORN - Der Maskendieb ist wieder frei. Das ist die Nachricht, die Officer Martins und Officer Bernie aufhorchen lässt. In "A Police Adventure 3 - Der Geldfälscher" kommen sie dem Bösewicht wieder auf die Schliche. Der Dreh für den dritten Teil des Filmprojekts der Lebenshilfe Dillenburg ist abgeschlossen. Am kommenden Freitag, 5. August, feiert er Premiere - als Vorfilm beim Open-Air-Kino in Herborn.

Auch für den dritten Teil des Lebenshilfe-Filmprojekts ist Manuel Bahmer im Boot. Der Filmemacher aus Wiesbaden hat bereits die beiden Vorgängerfilme hinter der Kamera betreut und am PC geschnitten.

Fotos Die Dillenburg Cops und die echten Cops: Die Polizei Mittelhessen ist nicht zum ersten Mal bei dem Filmprojekt der Lebenshilfe Dillenburg dabei. Diesmal standen (von links) Stefan Würz, Matthias Bernhardt, Roland Wellert, Kerstin Müller und Jörg Haffer sowie der Polizei-Diensthund "Nox" zusammen vor der Kamera. Foto: Katrin Weber Fast wie bei "Baywatch": Der Wiesbadener Filmemacher Manuel Bahmer ist auch für den dritten Teil von "A Police Adventure" verantwortlich. Matthias Bernhardt (links) und Roland Wellert sind die Stars vor der Kamera. Foto: Katrin Weber Brenzlige Situation: Officer Bernie (Matthias Bernhardt, links) und Officer Martins (Roland Wellert) erwarten den Maskendieb (Tobias Weigel), der eine Bankmitarbeiterin (Lula Leitloff) als Geisel genommen hat. Foto: Katrin Weber Ungewöhnlicher "Einsatz": Bei den Dreharbeiten vor der Dillenburger Sparkasse stehen auch Polizeihund "Nox" sowie die Hundeführer Jörg Haffer (links) und Stefan Würz vor der Kamera von Manuel Bahmer. Foto: Katrin Weber Spielt im neuen Krimi der Lebenshilfe Dillenburg erstmals mit: Lula Leitloff übernimmt darin eine Doppelrolle. Foto: Katrin Weber "Ton läuft": Jan Bernhardt bewährt sich bei den Aufnahmen zum neuen Krimi der Lebenshilfe - hier im Herborner Freibad - als Assistent von Filmemacher Manuel Bahmer. Foto: Katrin Weber Vorübergehend gesperrt: Für den Dreh besetzt die Filmcrew kurzzeitig die Parkplätze vor Dillenburgs Sparkasse. Foto: Katrin Weber Warten auf ihren Einsatz vor der Kamera: Matthias Bernhardt (links) und Tobias Weigel im Herborner Freibad. Foto: Katrin Weber Coole Pose: Roland Wellert vor der Sparkasse in Dillenburg. Die Dreharbeiten sorgen für viel Aufmerksamkeit. Foto: Katrin Weber Bekannte Gesichter (v.l.): Officer Martins (Roland Wellert), Officer Bernie (Matthias Bernhardt) und der Maskendieb (Tobias Weigel) sind auch im dritten Teil von "Police Adventure" die Hauptdarsteller. Foto: Katrin Weber 10

Diesmal ist die Zeit knapp: Nach den Dreharbeiten in Dillenburg und Herborn hat er keine zwei Wochen, um den Krimi fertig zu produzieren.

Die Aufnahmen für "Police Adventure 3" entstanden im Hotel "Bartmann's Haus", im Herborner Freibad sowie in Dillenburg vor und in der Sparkasse. Motor für den Film war wieder Sascha Kirchhoff, Kulturreferent bei der Lebenshilfe in Dillenburg.

Er hat auch die Geschichte geschrieben, die Bahmer nun filmisch umsetzt. Knapp fünf Minuten soll der Film lang werden. Er beginnt mit einem Traum, der sich im Freibad abspielt, und endet in der Sparkasse. Officer Martins ist im Traum Schwimmmeister in einem Freibad. Dort verliebt er sich in einen Badegast (dargestellt von Lula Leitloff). Sie steht später im Mittelpunkt, als die beiden Officer in die Sparkasse gerufen werden, weil dort Falschgeld von ihrem alten Bekannten, dem Maskendieb, eingezahlt worden ist. Wie der Krimi ausgeht, soll an dieser Stelle freilich nicht verraten werden.

Mit dabei sind die aus den vorherigen Teilen bekannten Hauptdarsteller: Roland Wellert spielt Officer Martins, Matthias Bernhardt ist Officer Bernie, und Tobias Weigel mimt den Maskendieb. Lula Leitloff steht bei dem Filmprojekt erstmals vor der Kamera. Neues Terrain ist es auch für Jörg Haffer und Stefan Würz: Die Polizeihundeführer agieren am Schauplatz Sparkasse. Mitgebracht haben sie Polizeihund "Nox", auf dessen Hilfe Martins und Bernie bauen können. Kerstin Müller dagegen hat bereits Erfahrung mit "A Police Adventure": Die Pressesprecherin der Dillenburger Polizei spielte schon in "Der Maskendieb", dem ersten Teil der Reihe, mit.

Auch die Herborner Kaffeerösterei Lauel kommt in dem Streifen wieder zum Zug. Sie war im zweiten Film Schauplatz. In dem Video sind auch Inessa Braas (Bankangestellte), Andrea Kampmann (Kaffeefee) und Lena Nasartschuk (als Hotelfachfrau) zu sehen.

Die drei Hauptdarsteller zeigten bei den Dreharbeiten keinerlei Lampenfieber. "Die Jungs sind nach zwei Filmen abgezockt und sofort in ihrer Rolle", sagt Bahmer über die Protagonisten. Für ihn als Filmemacher ist "A Police Adventure" von der Lebenshilfe Dillenburg eine Herausforderung: "Es geht darum, den Spagat hinzubekommen, dass niemand albern dargestellt wird und die Jungs möglichst professionell aussehen zu lassen."

Eine weitere Schwierigkeit ist, eine Geschichte zu haben, die ohne viele Dialoge auskommt. "Es ist gut, wenn die Darstellung selbstreflektierend ist, weil die Zielgruppe für den Film auch Menschen mit Behinderung sind", beschreibt Bahmer die Aufgabe. Das Material, das an zwei Drehtagen entstanden ist, wird von ihm Zuhause gesichtet. Drei Nächte hat er für den Schnitt geplant - ein knapper Zeitplan, denn der fertige Film muss schon vor dem Premierentag vorliegen.

Fragt man Sascha Kirchhoff, was das neue Abenteuer der beiden Police Officers ausmacht, dann antwortet er: "Gags und Stunts - alles drin, was guter Film braucht."

Er berichtet, dass die Hauptdarsteller nach den ersten beiden Teilen oft angesprochen wurden. "Sie sind mehrfach nach einem dritten Teil gefragt worden", sagt Kirchhoff. Deshalb - und weil "wir Bock haben" - gibt es nun den dritten Film der Reihe.

Kirchhoff, der in der Vergangenheit viele Projekte für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung angestoßen und umgesetzt hat, sieht in "A Police Adventure" einen weiteren wichtigen Aspekt: "Die drei Darsteller sind nach den Filmen präsenter und haben es auch leichter im Alltag. Es ist ein Schritt von Inklusion."