Ab ins Wasser: Dillenburgs Freibäder sind geöffnet

Der Freundeskreis Schelder Weiher freut sich auf die Rückkehr der Gäste auf der Naturbad-Anlage.

DILLENBURG - Die Stadt Dillenburg macht ab sofort einen Besuch in ihren Freibädern - im Schelder Weiher und im Oberschelder Waldschwimmbad - wieder möglich. Das "Aquarena"-Bad dagegen bleibt wegen der anstehenden Sanierung zu.

Das Einhalten von Abstands- und Hygieneregeln habe oberste Priorität, heißt es aus dem Rathaus. Die Servicebetriebe der Stadt hätten das Grundkonzept dafür den Gegebenheiten der Bäder angepasst. Die Besucherzahlen orientierten sich an der Größe der Liege- und Wasserflächen.

Kapazität liegt zwischen

200 und 246 Gästen

Um möglichst vielen Besuchern den Badespaß zu ermöglichen, ist der Aufenthalt in Oberscheld pro Person auf vier Stunden beschränkt. Pro Zeitraum stehen 246 Tickets zur Verfügung. Zeiteinheiten von 10 bis 14 oder 15 bis 19 Uhr können online unter www.waldschwimmbad-oberscheld.de gebucht oder als Eintrittskarten an der Tageskasse erworben werden.

Im großen Schwimmbecken dürfen sich maximal 82 Personen aufhalten. Der Zugang wird durch ein Armband, das von der Badeaufsicht ausgegeben wird, sichergestellt. Startblöcke und Volleyballfeld bleiben vorerst gesperrt. Ins Babybecken dürfen höchstens zehn kleine und große Gäste.

Am Schelder Weiher können maximal 200 Personen die Einrichtung gleichzeitig nutzen. Das Gelände ist so großzügig angelegt, dass für den Aufenthalt keine Zeitvorgaben gemacht werden, da der Abstand unter den Gästen gewahrt werden kann. Das Naturbad ist montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Sprungturm bleibt aus Sicherheitsgründen noch gesperrt.

In beiden Bädern sind die Bistros geöffnet und bieten abgepackte Speisen an. In den Freibädern gilt Maskenpflicht in den Bereichen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Dies ist zum Beispiel an den Kassen, an den Bistros oder auf dem Weg zwischen den Umkleiden, zur Toilette sowie an den Ein- und Ausgängen der Fall.