Abitur in Herborn und Dillenburg: "Bedingungen so gut wie noch nie"

Rund um das Herborner Johanneum-Gymnasium hängen zahlreiche Plakate, die den Abiturienten Mut bei ihren schriftlichen Prüfungen machen sollen. Elf Schüler haben an einer oder mehreren Prüfungen aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen können, bilanziert die Schule. Damit liege die Quote etwas über dem langjährigen Mittel. Foto: Christoph Weber

Dillenburg/Herborn (cw). 326 Schüler waren in den zurückliegenden beiden Wochen an den drei heimischen Schulen in Dillenburg und Herborn zum schriftlichen Abitur zugelassen. Trotz Corona und der damit verbundenen Vorgaben, wie Einlasskontrollen und größerer Abstand in den Klassenräumen, liefen zwischen dem 19. März und 2. April die Prüfungen reibungslos ab.

Weder an der Wilhelm-von-Oranien-Schule (104 Abiturienten) und den Kaufmännischen Schulen (71) in Dillenburg noch am Herborner Johanneum-Gymnasium (151) gab es besondere Auffälligkeiten. Im Gegenteil: Durch die Schulschließungen waren die Abiturienten unter sich, der obligatorische Pausenlärm während der vierstündigen Prüfungen entfiel.

Die Nachprüfungen sind für den Zeitraum vom 23. April bis zum 7. Mai terminiert, mündliche Prüfungen und Präsentationen folgen ab dem 25. Mai.

Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg

AUTOKORSO DURCH DILLENBURG Die Dillenburger Polizei löste am Donnerstagnachmittag im Anschluss an den letzten schriftlichen Prüfungstag einen Autokorso durch Dillenburg auf. Die Abiturienten beendeten ihre Runde am Aquarena-Parkplatz, berichtete Pressesprecher Guido Rehr. Seine Kollegen hätten etwa 20 Fahrzeuge vorgefunden. In jedem Auto hätten zwar nur die derzeit erlaubten maximal zwei Personen gesessen, dabei sei aber der Mindestabstand von 1,50 Metern unterschritten gewesen. Die Beamten hätten die jungen Menschen "sensibilisiert und Sanktionen in den Raum gestellt". Die Gruppe habe sich einsichtig gezeigt und sei davongefahren. "Sie sind uns nicht mehr aufgefallen", war Rehr letztendlich mit der "Nachhilfestunde" zufrieden. (cw)

An der Dillenburger Jahnstraße liefen die schriftlichen Prüfungen ohne größere Probleme ab. "Sechs Prüflinge werden an einzelnen Tagen zum Nachtermin antreten, drei davon befanden sich zum Zeitpunkt der Prüfungen in Quarantäne", nennt Studienleiterin Andrea Stühler Eckdaten der ersten Etappe. Es habe keinen Abbruch einer Prüfung gegeben, auch habe kein Schüler bei der Einlasskontrolle abgewiesen werden müssen. "Kein Prüfling hat alle drei schriftlichen Prüfungen versäumt, insgesamt sind Nachprüfungen an drei Tagen erforderlich", skizziert Stühler den noch nötigen Aufwand nach den Osterferien.

Ihre Bilanz: "So ideale Bedingungen wie 2020 haben die Abiturienten noch nie gehabt: Kein Unterricht während der Prüfungsphase, daher die Möglichkeit, sich ganz auf die Prüfungen zu konzentrieren, viel Platz im Prüfungsraum, maximale Ruhe im Schulgebäude durch die Abwesenheit aller anderen Schülerinnen und Schüler." Die ungewöhnliche Gesamtsituation habe sich organisatorisch durchaus vorteilhaft für die Abiturienten ausgewirkt. Diese seien froh, dass die Prüfungen stattfanden und nicht auf einen nicht absehbaren Zeitraum nach den Osterferien verschoben wurden, nimmt Stühler als Erkenntnis mit.

An der WvO wird davon ausgegangen, dass es keine Änderungen am Zeitraum der mündlichen Prüfungen und Präsentationsprüfungen gibt. Das hessische Kultusministerium habe allerdings festgelegt, dass Gäste wie zum Beispiel Schüler aus Q2, in den Prüfungen grundsätzlich nicht zugelassen sind.

Das Gymnasium nahm die Abiturienten aber auch ins Gebet, berichtete die Studienleiterin am Donnerstag: "Die Abiturienten wurden - zuletzt gestern, aber auch schon am Tag vor dem Mathematikabitur - sehr deutlich auf die Notwendigkeit hingewiesen, in dieser besonderen Situation auf Abifeiern zu verzichten."

Kaufmännische Schulen Dillenburg

Problemlos ist das schriftliche Abitur auch an den Kaufmännischen Schulen (KS) in Dillenburg abgewickelt worden. "Die Abiturprüfungen sind an unserer Schule - auch wenn die Bedingungen außergewöhnlich waren - in einer sehr guten Atmosphäre vonstattengegangen. Sowohl die Prüferinnen und Prüfer als auch die Prüflinge zeigten sich besonnen und der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst", blickt Dieter Müller, Abteilungsleiter Berufliches Gymnasium, auf die letzten beiden Wochen zurück.

Grundsätzlich ließe sich sagen, dass die meisten sehr froh darüber gewesen seien, ihre Prüfungen schreiben zu dürfen. Auch die Zufriedenheit nach den Prüfungen sei in der Regel ausgesprochen gut gewesen. Die besonderen Rahmenbedingungen seien von allen akzeptiert worden, und "aufgrund der Schulschließung war die Umsetzung der Vorgaben des Kultusministeriums eine lösbare Aufgabe".

Dazu habe auch beigetragen, dass die Lehrkräfte, die in dieser Zeit die Prüfungsgruppen betreut haben, zum Teil auch bei kurzfristigen Umplanungen der Aufsichten zur Verfügung gestanden hätten.

Insgesamt, so Müller, gibt es 16 noch ausstehende Prüfungen zu den Nachterminen im Anschluss an die Osterferien.

Die Präsentationsprüfungen sowie die mündlichen Prüfungen "halten wir", so Müller "bei den aktuell erhaltenen Vorgaben des Kultusministeriums für umsetzbar".

Johanneum Herborn

In Herborn haben elf Schüler an einer oder mehreren Prüfungen aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen können, berichtet Timo Best, Leiter der Sekundarstufe II: "Damit liegt die Quote etwas über dem langjährigen Mittel." Die Prüfungen in den leeren Schulgebäuden seien für alle Teilnehmer psychisch belastend und sehr aufwändig zu organisieren gewesen. "Die Nutzung von vielen Räumen mit nur wenigen Schülerinnen und Schülern war ungewohnt und wäre im normalen Schulbetrieb auch nicht möglich gewesen", blickt Best zurück.

An einigen Tagen seien so zwölf Räume parallel zu besetzen gewesen, inklusive Fluraufsichten und Schulleitung seien dann etwa 40 Personen im Einsatz gewesen. Kurzfristige Änderungen im Einsatz seien praktisch täglich notwendig gewesen. Das gesamte Kollegium beschreibt Best hier als "äußerst flexibel und hilfsbereit".

Positiv wurde aber die allgemeine Ruhe im Gebäude und der fehlende Verkehrslärm angemerkt", hatten für den Pädagogen die besonderen Umstände aber auch Vorteile. Dagegen findet es Best für die Abiturienten sehr bedauerlich, dass ein angemessenes Feiern der abgeschlossenen Prüfungen derzeit nicht möglich ist: "Verdient hätten sie es!"

Die parallele Organisation des Homeschoolings, des Abitureinsatzes und in vielen Fällen auch die Betreuung der eigenen Kinder, hätten allerdings alle vor eine große Herausforderung gestellt. Best mutmaßt, dass die Nachprüfungen in ähnlichem Rahmen wie bisher stattfinden: "Da aber pro Fach dann nur einzelne Schülerinnen und Schüler geprüft werden, ist die Organisation deutlich leichter und entspricht dann mehr dem Regelfall der Abitur-Nachprüfungen."