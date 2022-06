3 min

Abriss der Glück-Auf-Halle noch im Spätsommer?

Mit der Brandruine in Oberscheld will Dillenburg auch ein angrenzendes Wohnhaus abreißen. Was seit Monaten aussteht, ist die Zustimmung der Versicherung. Wann kann es losgehen?

Von Frank Rademacher Redakteur Dillenburg