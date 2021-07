Absolventen meistern Alltag während der Corona-Pandemie

Sebastian Loh (v.r.), der stellvertretende Schulleiter Burkhard Schneider, die Gewinnerteams des diesjährigen Rudolf-Loh-Preises, Schulleiter Jonas Dormagen und Abteilungsleiter Burkhard Meuser freuen sich über die erfolgreichen Abschlüsse. Foto: Gewerbliche Schulen Dillenburg

DILLENBURG - 45 Absolventen tragen nun den Titel "Staatliche geprüfter Techniker in den Fachrichtungen Elektro- bzw. Maschinentechnik" und 13 Absolventen den Titel im Schwerpunkt Technische Betriebswirtschaft. In einer Feierstunde erhielten sie ihre Abschlusszeugnisse.

Der für die Fachschule für Technik zuständige Koordinator Andreas Franz führte durch das Programm. Er beglückwünschte die Absolventen und hob besonders das Durchhaltevermögen gerade während der Corona-Pandemie hervor. Den Glückwünschen schloss sich Schulleiter Jonas Dormagen sowie der für die Fachschule zuständige Abteilungsleiter Burkhard Meuser an.

Ein besonderes Highlight der Abschlussfeier stellte die Übergabe des Rudolf-Loh-Preises dar. In diesem Jahr wurde er von Sebastian Loh - Inhaber der Firma Hailo - übergeben. In seiner Rede ging er auf die Folgen der Pandemie für die Unternehmen, in gleichem Maße aber auch auf die beruflichen und persönlichen Auswirkungen und Herausforderungen der Fachkräfte ein. "Jedes Zeitalter hat seine eigenen Herausforderungen", so Loh. "Heute ist es die Pandemie und was morgen auf uns zukommt, wissen wir nicht", beschrieb der Enkel von Rudolf Loh. Der Rudolf-Loh-Preis soll das Engagement junger Menschen belohnen, die sich mit technischen Problemstellungen auseinandersetzen.

Eine Auswahlkommission hatte im Vorfeld die Aufgabe, aus 16 Abschlussprojekten drei herausragende Projekte auszuwählen. Ausgezeichnet wurden Benjamin Bender und Julian Engel (Elektrotechnik-Teilzeit). In Verbindung mit der Firma KEB-Automation in Herborn entwickelten sie einen Demonstrator für Servopumpenapplikationen.

Einen Teststand zum Prüfen von Förderbandsystemen entwickelten Dennis Becker, Davin Müller, Silas Reuther, Simon Schmidt (Maschinentechnik-Vollzeit) in Zusammenarbeit mit der Firma Weber in Breidenbach. Angelique Gräfe und Johannes Reeh (Maschinentechnik-Teilzeit) adaptierten einen Kreiselpumpenstand zur Erfassung von Schwingungsemissionen für die Zuführung in eine künstliche Intelligenz in Kooperation mit der Firma Herborner Pumpentechnik.

Ehrung der fünf

Besten des Semesters

Der Zeugnisausgabe schloss sich die Ehrung der fünf Semesterbesten an. Thomas Schmoor (Maschinentechnik Teilzeit, Note 1,6), Christian Schneider (Maschinentechnik Vollzeit 1,5), Julian Engel (Elektrotechnik Teilzeit 1,2) sowie Paul Eva und Muhammed Damar (Technische Betriebswirtschaft, beide 1,2) wurden durch den kommissarischen stellvertretenden Schulleiter Burkhard Schneider für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet.