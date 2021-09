2 min

Achtung, Baustelle! 15 Kreisstraßen werden saniert

Der Lahn-Dill-Kreis steckt in diesem Jahr 7,9 Millionen Euro in die Bauarbeiten an 15 Kreisstraßen. Unsere Übersicht: Wo wann gebaut wird - und was es jeweils kosten soll.

Von Jörgen Linker Redakteur Dillenburg