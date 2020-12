Achtung! WhatsApp-Hacker haben Mittelhessen im Visier

In der Region sind einige Menschen Opfer von WhatsApp-Hackern geworden. Foto: Ritchie B. Tongo/dpa

MITTELHESSEN - WhatsApp-Hacker haben aktuell Mittelhessen, insbesondere den nördlichen Lahn-Dill-Kreis im Visier.

Der Betrug läuft so ab: Sie erhalten auf WhatsApp eine Nachricht von einem Freund, dem Partner oder womöglich einem Familienmitglied: "Hallo, sorry, ich habe dir versehentlich einen 6-stelligen Code per SMS geschickt. Kannst du ihn mir bitte weiterleiten? Es eilt." Zeitgleich erhalten Sie eine SMS mit eben diesem sechsstelligen Code.

Auf diese Nachricht sollte man auf keinen Fall reagieren! Sie stammt nicht von der Person, sondern von den Betrügern, die das jeweilige Konto gehackt haben. Wenn Sie nachfragen, wofür der Code gebraucht wird, erhält man als Antwort oft: "Business SMS". Im Zweifelsfall rufen Sie den Absender der Nachricht an und fragen Sie nach.

Leiten Sie den Code nicht weiter! Er hilft den Betrügern dabei, auch Ihr Konto zu übernehmen. Sollten Sie bereits Opfer der Hacker geworden sein, hat Whatsapp hier alle wichtigen Infos zur Verfügung gestellt.

