Adé "Winterzauber": Dillenburg sagt Weihnachtsdorf ab

Kein Weihnachtsdorf am Wilhelmsplatz: Auch Dillenburgs "Winterzauber" fällt aus. Foto: Renee Eichler

DILLENBURG - Jetzt ist es amtlich: Nach den Absagen aus Haiger und Herborn fällt auch der Dillenburger "Winterzauber" in diesem Jahr pandemiebedingt aus. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt.

Bis zuletzt hatten die Verantwortlichen im Rathaus überlegt, wie sich ein Weihnachtsdorf auf dem Wilhelmsplatz unter Berücksichtigung aller aktuellen Hygieneregeln hätte umsetzen lassen können.

Förderkreis und Stadt bedauern den Ausfall

Nachdem jedoch auch der Lahn-Dill-Kreis die höchste Eskalationsstufe des Landes Hessen erreicht hat, fielen diese Pläne Corona zum Opfer. Im Gegensatz zu den Nachbarstädten halten die Dillenburger allerdings an der Weihnachtsverlosung fest. Auch der Wilhelmsturm wird in der Vorweihnachtszeit wieder als großer Adventskranz erstrahlen.

"Gerne hätten wir mit dem ,Winterzauber' unseren Beitrag zur Gestaltung einer besinnlichen Adventszeit geleistet. Wir sind sehr traurig, dass die Einnahmemöglichkeit für Gastronomen und Händler nun entfällt und wir die vielen Besucher des Weihnachtsdorfes auf nächstes Jahr vertrösten müssen. Die aktuelle Lage lässt uns leider keine andere Wahl", bedauert Tino Fritsch, Geschäftsführer des Förderkreises und Leiter des städtischen Ressorts für Kultur, Sport und Tourismus.

Lose sind ab Mitte November erhältlich

Bei der Weihnachtsverlosung des Förderkreises wird es wieder ein Fahrzeug zu gewinnen geben. Die Teilnahmelose sind ab Mitte November in den Dillenburger Geschäften erhältlich. Die Auslosung findet im Rahmen eines Livestreams auf "YouTube" statt. Details dazu will der Förderkeis in Kürze bekanntgeben.