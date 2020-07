Ahmadiyya-Gemeinde spendet Mund-Nase-Masken

Sinns Bürgermeister Hans-Werner Bender (l.) freut sich über die von Ahmadiyya gespendeten Masken. Foto: Ahmadiyya-Gemeinde

Sinn/Herborn (red). Seit Jahrzehnten helfen Mitglieder der Ahmadiyya Muslim-Gemeinden ihren Mitbürgern, wenn diese Unterstützung brauchen. Das gilt auch in der Corona-Pandemie.

Aktuell greifen junge Leute der Ahmadiyya-Jugendorganisation Herborn Risikopatienten und Senioren beim Einkaufen unter die Arme. Die Frauenorganisation näht fleißig Behelfsmasken. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, haben die Frauen trotz des inzwischen beendeten Fastenmonats Ramadan über 450 Masken hergestellt und an Bedürftige gespendet.

Profitiert von der Aktion haben die Arbeiterwohlfahrt in Dillenburg, das Seniorenheim in Sinn, die Pflegeheime in Haiger und die Diakoniestation Herborn-Sinn. Die Spende sei von den Empfängern mit großer Freude angenommen worden, schreiben die Verantwortlichen der Aktion.

Hans-Werner Bender, der Bürgermeister in Sinn, sagte demnach: "Wir sind sehr dankbar für die Masken. Sie wurden in unseren Seniorenheimen dringend gebraucht."

Und Haigers Kulturamtsleiter Andreas Rompf wird mit folgenden Worten zitiert: "Es ist ein Zeichen, dass man mitdenkt und unabhängig von Zusammengehörigkeit was für andere Menschen tut. Es ist sehr schön, dass wir das an unsere Altenheime weiterleiten dürfen. Sie werden sich bestimmt darüber freuen."

Ein AMJ-Sprecher sagt: "Besonderes zu Zeiten wie diesen, in denen die Menschheit ihren Schöpfer bereits vergessen hat, sollten wir uns zu ihm wenden und um seine Gnade und Barmherzigkeit bitten."

Frauen nähen weiter

Mund-Nase-Schutz

Die Frauenorganisation der Muslim-Gemeinde hat die Produktion noch nicht eingestellt. Die Corona-Pandemie sei ja nicht vorbei, da würden immer noch Masken benötigt.