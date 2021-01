Allianzgebetswoche diesmal online

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die Adventgemeinde, die evangelische Kirche, die Freie evangelische Gemeinde (FeG) und die Jesus Freaks laden zur Allianzgebetswoche ein. Das Oberthema lautet "Lebenselixier Bibel".

Aufgrund der Corona-Situation und den aktuellen Regelungen im Alltag bieten die beteiligten Gemeinden die Gebetstreffen ausschließlich online an. Nur der Abschlussgottesdienst erfolgt als Präsenztreffen mit Voranmeldung.

Von Dienstag, 12. Januar, bis Freitag, 15. Januar, gibt es jeden Abend, um 19.30 Uhr, ein Online-Gebetstreffen auf der Online-Plattform Zoom. Der Link zur Teilnahme ist auf der Homepage der FeG Dillenburg (fegdillenburg.de) zu finden oder im Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde zu erfragen.

Der Abschlussgottesdienst beginnt am Sonntag, 17. Januar, um 10 Uhr, im Gemeindezentrum der FeG Dillenburg, Stadionstraße 4. Gastredner ist an diesem Tag Thomas Schech von der Allianz Mission. Zur Teilnahme am Gottesdienst vor Ort ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Da es nur wenige Sitzplätze zur Präsenzteilnahme gibt, wird auch dieser Gottesdienst via Livestream übertragen auf www.feg-dillenburg.de/livestream.