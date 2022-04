Alternativprogramm für Jugendveranstaltuggen des Lahn-Dill-Kreies in den Ferien

Für Ferienfreizeiten, die in Heisterberg geplant waren, gibt es Alternativen. Archivfoto: Lahn-Dill-Kreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Um geflüchteten Menschen aus der Ukraine Wohnraum zu ermöglichen, sind die kreiseigenen Einrichtungen in Heisterberg und Tringenstein vorerst für deren Unterbringung bereitgestellt.

Da diese Einrichtungen allerdings auch für die Kinder- und Jugendfreizeiten des Lahn-Dill-Kreises vorgesehen waren und die Nachfrage nach den Freizeiten derzeit so hoch wie selten zuvor ist, haben die Mitarbeitenden der Kreis-Jugendförderung alternative Ideen und Konzepte erarbeitet, um die Angebote der Jugendförderung fortzuführen. So findet die geplante Osterfreizeit nicht in Heisterberg, sondern in der Jugendherberge in Willingen statt. Der geplante Hip-Hop-Workshop kann dank des Kooperationspartners Tanzschule 1st Cut in Gießen durchgeführt werden. Die "Holiday movie nights", die für die Sommerferien geplant sind, werden donnerstags an unterschiedlichen Orten stattfinden.

Alle Informationen über Veranstaltungen sind online unter https://tinyurl.com/9cutnnuu oder telefonisch unter 0 64 41- 4 07 15 56 und 0 64 41-4 07 15 36 zu erhalten.