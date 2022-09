Am Freitag nur Notdienst bei der Jugendhilfe

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe des Lahn-Dill-Kreises ist am Freitag nur eingeschränkt erreichbar. Symbolfoto: Jörgen Linker

WETZLAR/DILLENBURG - Am Freitag, 16. September, ist die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe des Lahn-Dill-Kreises sowohl in Wetzlar als auch in Dillenburg wegen einer dienstlichen Veranstaltung geschlossen. Dies betrifft die Verwaltungsstellen im Karl-Kellner-Ring 51 in Wetzlar und am Europaplatz 1 in Dillenburg, den Bereich Unterhaltsvorschuss in Dillenburg in der Wilhelmstraße 20 sowie die Erziehungs- und Familienberatung im Karl-Kellner-Ring 39 in Wetzlar und in Dillenburg in der Herwigstraße 5a. Es besteht jedoch die Möglichkeit, Nachrichten per E-Mail zu senden oder auf den Anrufbeantwortern eine Nachricht zu hinterlassen. In dringenden Notfällen kann über die Zentrale der Kreisverwaltung, Telefon 06441-407-0 die Vermittlung zu einer Notbereitschaft erfolgen.

Ab Montag, 19. September, sind die Mitarbeiter der Abteilung während der üblichen Servicezeit wieder erreichbar.