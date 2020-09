Am Mittwoch wird an Lahn-Dill-Kliniken gestreikt

Verdi ruft am Mittwoch zum bundesweiten Krankenhaus-Streiktag auf. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar/Braunfels/Dillenburg (taf). Beschäftigte der Lahn-Dill-Kliniken sind am Mittwoch, 30. September, dazu aufgerufen, an den Standorten Wetzlar, Dillenburg und Braunfels zu streiken. Das hat Verdi am Montag angekündigt.

Insgesamt fordert die Gewerkschaft am Mittwoch die Beschäftigten von sieben hessischen Kliniken und einer Altenpflegeeinrichtung im Rahmen der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes zum Warnstreik auf.

"Wir werden unter strengen Hygienebestimmungen streiken" Saskia Teepe, Gewerkschaftssekretärin

Man sei sich der besonderen Lage in der Corona-Pandemie bewusst und werde mit Augenmaß agieren: "Wir werden unter strengen Hygienebestimmungen streiken", sagt Gewerkschaftssekretärin Saskia Teepe. Zudem habe man dem Arbeitgeber eine Notdienstvereinbarung angeboten.

"Gerade noch wurde den Beschäftigten in der öffentlichen Daseinsvorsorge und speziell im Gesundheitswesen für ihre Leistung in der Corona-Pandemie applaudiert. Doch bei den Tarifverhandlungen wollen die Arbeitgeber von Aufwertung und Anerkennung nichts mehr wissen - das passt nicht zusammen", kritisierte Landesfachbereichsleiter Gesundheit und soziale Dienste, Georg Schulze. Deshalb machen die Beschäftigten von Kliniken und Gesundheitseinrichtungen nun bundesweit Druck.

Verdi fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent, kleine Einkommen sollen um mindestens 150 Euro steigen. Für das Gesundheitswesen führen die Tarifparteien zusätzliche Gespräche.

Auch das privat geführte Universitätsklinikum Gießen/Marburg befindet sich laut Gewerkschaftsangaben am Mittwoch im Streik. Zu Warnstreiks sei zudem die Vitos Klinik Gießen-Marburg aufgerufen.