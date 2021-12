Ambulanter Pflegedienst des "Hauses Elisabeth" zweimal im TV

Das Fernsehen zu Besuch in Dillenburg: Ein hr-Team um Sebastian Kisters (2.v.l.) filmt Katharina Launhardt vom Ambulanten Pflegedienst des "Hauses Elisabeth". Foto: "Haus Elisabeth" Dillenburg

DILLENBURG - Stimmen zum Thema "Corona und Impfpflicht" hat ein Team des Hessischen Rundfunks (hr) kürzlich mit Hilfe des Ambulanten Pflegedienstes des Seniorenheims "Haus Elisabeth" in Dillenburg eingefangen. Reporter Sebastian Kisters und seine Kollegen begleiteten einen Vormittag lang die stellvertretende Leiterin Katharina Launhardt auf ihrer Tour.

Das Fernsehteam wollte sich ein Bild davon machen, wie Senioren die aktuelle Situation rund um Corona und die Diskussion über eine mögliche Impfpflicht empfinden.

Die hr-Crew wurde von den Senioren freudig empfangen, denn das Fernsehen im Haus zu haben, war für sie nicht nur ein wenig aufregend, es bedeutete auch Abwechslung - Abwechslung in einer corona-bedingten Zeit mit wenigen persönlichen Kontakten. Auch Anne Fischer, Referentin für Altenhilfe und Pflege des Caritasverbands für die Diözese Limburg, war nach Dillenburg gereist, um Kisters und Co. ihre Einschätzung zu Corona-Vorkehrungen und Impfpflicht mitzuteilen.

Erster Beitrag ist in der

ARD-Mediathek zu sehen

Bereits am 9. Dezember wurde der Beitrag in einem "hessenschau-extra" mit dem Thema "Corona-Weihnachten 2.0" im hr gesendet. Zu sehen ist dieser aber nach wie vor in der ARD-Mediathek. Für Mittwoch, 15. Dezember, planen die "Tagesthemen" - ab 22.15 Uhr in der ARD - einen Beitrag zum Thema, geschnitten aus dem beim Ambulanten Pflegedienst des "Hauses Elisabeth" gedrehten Material.