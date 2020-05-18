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Montag, 18.05.2020 - 16:45
4 min

An der WvO hat für viele Schüler der Unterricht begonnen

Für viele Schüler in Hessen hat am Montag mit der zweiten Phase der Schulöffnungen wieder der Unterricht begonnen. Von einem normalen Schulalltag kann allerdings noch keine Rede sein. Auch nicht an der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg.

Tanja Eckel: Redakteurin Dillenburg
Von Tanja Eckel
Redakteurin Dillenburg
Um die großen Pausen zu entzerren, gibt es an der WvO individuelle Pausen für die einzelnen Klassen. Aber auch auf dem Schulhof gilt - Abstand halten. Foto: Tanja Eckel

Um die großen Pausen zu entzerren, gibt es an der WvO individuelle Pausen für die einzelnen Klassen. Aber auch auf dem Schulhof gilt - Abstand halten. Foto: Tanja Eckel

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