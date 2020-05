4 min

An der WvO hat für viele Schüler der Unterricht begonnen

Für viele Schüler in Hessen hat am Montag mit der zweiten Phase der Schulöffnungen wieder der Unterricht begonnen. Von einem normalen Schulalltag kann allerdings noch keine Rede sein. Auch nicht an der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg.

Von Tanja Eckel Redakteurin Dillenburg