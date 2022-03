Ankommen - das gilt es zu beachten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Die Kreisverwaltung bittet Bürger aus dem Lahn-Dill-Kreis, die privat Geflüchtete aufgenommen haben, sich mit der Ausländerbehörde des Landkreises in Verbindung zu setzen. Hier finde die Registrierung der Migranten statt. Parallel müssten Geflüchtete beim Einwohnermeldeamt der jeweiligen Stadt oder Gemeinde angemeldet werden. Beide "Amtsgänge" könnten online erfolgen. Alle Informationen gibt es gebündelt unter https://tinyurl.com/2p8ju776.

Es sei wichtig, dass die Ankommenden registriert und gemeldet werden, berichtet die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Das sei nötig, um Sozialleistungen, medizinische Versorgung und Impfangebote zu erhalten, aber auch wichtig, um die Menschen zu erfassen.

Ausländerbehörde: Geflüchtete Menschen, die sich aktuell bereits im Lahn-Dill-Kreis (ohne Stadtgebiet Wetzlar) aufhalten, sollten eine E-Mail an die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung (abh@lahn-dill-kreis.de) senden. Darin sollten folgende Angaben gemacht werden: vollständige Namen aller Personen, Geburtsdaten, aktuelle Adresse in Deutschland, Datum der Einreise in den Schengenraum, Telefonnummer für Rückfragen, Ablichtung/Scan eines Identitätsnachweises (Reisepass, Führerschein, Geburtsurkunde, etc.), ausgefülltes Antragsformular (zu finden unter https://tinyurl.com/2p8ju776). Die Infos können auch per Post gesendet werden an: Kreisverwaltung des Lahn-Dill-Kreises, Ausländerbehörde, Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar. Nach Prüfung der Angaben und Dokumente werde sich die Ausländerbehörde wieder melden.

Menschen, die im Wetzlarer Stadtgebiet untergebracht sind, sollten sich direkt und ausschließlich bei der Ausländerbehörde der Stadt Wetzlar per E-Mail an auslaenderbuero @wetzlar.de melden.

Einwohnermeldeamt: Parallel sollten Geflüchtete beim jeweils für ihren Wohnort zuständigen Einwohnermeldeamt angemeldet werden. Die Einwohnermeldeämter sind über die Stadt- und Gemeindeverwaltungen erreichbar.

Die beiden Meldeschritte sind Voraussetzung für eine Beantragung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ein Asylantrag ist nicht notwendig. Denn sie erhalten eine Aufenthaltserlaubnis über die Ausländerbehörde.

Flüchtlingsbüro: Sind die beiden Meldeschritte vollzogen, können sich Geflüchtete aus der Ukraine bei Fragen zur finanziellen Unterstützung, Unterbringung und medizinischer Hilfe an das Flüchtlingsbüro des Lahn-Dill-Kreises wenden, Telefon 0 64 41-4 07 14 64 (Hotline) oder per E-Mail an integration@lahn-dill-kreis.de. Auch die Ausländerbehörde ist über die Hotline erreichbar und steht gerne bei Fragen zur Verfügung.

Allgemeine Informationen für Menschen aus der Ukraine gibt das Land Hessen unter https://tinyurl.com/yd3zu7vz.