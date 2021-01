App führt Wanderer durch Dillenburgs Geschichte

Länge: Rund 3,2 km.

Höhenmeter: Rund 80.

Dauer: Zwei Stunden sollte man einplanen.

Strecke: Der "Historische Weg" in der Innenstadt von Dillenburg ist überall gut begehbar. Die Wege sind entweder asphaltiert, gepflastert oder ordentlich befestigt. Bei Nässe gilt erhöhte Vorsicht auf den gepflasterten Abschnitten.

Anfahrt und Parken: An der Konrad-Adenauer-Allee steht ein öffentlicher, kostenpflichtiger Parkplatz zur Verfügung. Kostenfrei können Fahrzeuge am Stadion- und "Aquarena"-Parkplatz (Stadionstraße) abgestellt werden. Beide Parkplätze sind über den Kreisverkehr an der Obertorbrücke/Arbeitsamt zu erreichen.

Info: Außer in der App "Historischer Weg Dillenburg" gibt es auch auf www.dillenburg.de Informationen über den "Historischen Weg" und seine Stationen.